煙霧中傳尖叫！中山恐攻民眾崩潰逃命 近距離目睹兇嫌藏刀

北車和中山捷運站發生恐怖攻擊事件，造成多人受傷，現場一片混亂。目擊民眾描述當時情況，煙霧瀰漫視線不清，許多人尖叫逃竄，地板上還留有血跡。雖然大批警力迅速到場協助疏散，但現場人潮眾多，一度混亂不堪。有民眾表示與兇嫌近距離接觸，目睹其身上藏有兇器並投擲煙霧彈，這場突如其來的恐怖攻擊，在許多目擊者心中留下難以抹滅的恐懼記憶。

週五下班尖峰時段加上隔天為假日，北車和中山捷運站周邊人潮眾多，許多民眾不幸成為恐怖攻擊事件的目擊者。一位許小姐表示，當煙霧瀰漫、人群尖叫時，她一度愣在原地不知所措。「當下其實因為煙霧太多，然後很多人都在尖叫，你其實會有點不知道該做什麼。」許小姐當時正在誠品南西對面的市集擺攤，看到十字路口煙霧瀰漫後，趕緊跑回攤位避難。

中山恐供民眾驚慌竄逃。（圖／民眾提供）

現場雖有大批警察迅速到場處理，但因為聚集的民眾太多，警方一度忙不過來。許小姐回憶道，地板上都是血跡，讓她心有餘悸。南京西路上警力和消防救護人員密集部署，誠品門口地板上還有傷者正在接受救治。

另一位目擊民眾分享，當天晚間6點40分左右，在誠品南西三樓開始聽到歹徒持刀傷人的消息。當他愣住不知所措時，是餐廳店員協助他躲避危險，後來警方持槍到場指揮疏散。這位民眾表示，從未遇過這樣的情況，事後才意識到事件的嚴重性，「原來與惡的距離這麼近。」

中山恐供民眾驚慌竄逃。（圖／民眾提供）

網路上許多人也紛紛分享事發當下的經歷。有民眾描述自己當時與兇嫌一起過馬路，在最後10秒，兇嫌突然停下腳步與他對視，接著打開外套露出裡面的刀具，並開始投擲煙霧彈。朋友大喊之後，人群開始四處逃竄。還有人表示坐在誠品旁邊的巷子，經歷了「第一次真實逃命」。

儘管這些民眾最終都平安離開現場，但目睹這起傷人事件，已在他們心中留下難以復原的傷痕。這場突如其來的恐怖攻擊，不僅造成人身傷害，更在社會大眾心理上造成深遠影響。

