煙霧彈丟進台北車站 27歲男又隨機砍人1死2命危

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

再傳隨機殺人案，1名27歲張姓男子，涉嫌今（19）天下午，先在台北車站丟擲煙霧彈，再由地下街步行到捷運中山站，掏出長刀隨機砍人。台北市警方表示，張嫌在台北車站，攻擊1名57歲余姓男子，送往台大醫院急救後不治。另外張嫌在捷運中山站附近，一路砍傷9人，造成2人命危。而張嫌在員警圍捕下，也由附近百貨公司墜樓，約於今天晚間7時48分左右不治。警方已擴大偵辦中。

警方表示，今（19）日下午5時26分左右，張嫌戴著防毒面具，身穿黑色短衣與短褲，拖著1只行李箱，在台北車站M8出口，拿出煙霧彈四處丟擲，不少民眾都因煙霧被嗆傷。1名余姓男子，一度企圖上前阻止，遭張嫌攻擊後受傷倒地，由獲報到場處理的員警，通知救護車送至台大醫院治療，但仍因傷重不治。

台北警方表示，沒想到，張嫌由台北車站地下街，一路步行到捷運中山站，突然再度拿出煙霧彈，四處丟擲，再掏出長刀，對著路人就砍。同時逃進附近的誠品南西店，在員警圍捕下，在大樓內四處竄逃，最後墜樓身亡。

警方表示，因逃兵被通緝的張嫌，至少攻擊了9名路人，分別在頸部、肩膀、胸口、下巴等處，9人都有受到刀傷。而其中1名30歲男子，送台安醫院急救，但到院前已沒有呼吸心跳。另外1名傷者，則送往國泰醫院治療，也是到院前就沒有了呼吸心跳。

鐵路警察局則表示，目前已針對提高見警率，加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫及立即應處。另外強化聯防機制：協同臺、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。快速通報及反應：各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。

鐵路警察局表示，也將加強現場應變處置：接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為。未來將持長槍執勤戒備：警力全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備，讓民眾安心。

