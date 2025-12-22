煙霧彈信號彈納管？ 警政署長：研議是否採實名制

（中央社記者高華謙台北22日電）台北捷運攻擊案震驚社會，立委關注煙霧彈、信號彈是否要納管。警政署長張榮興今天說，煙霧彈牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會在一個月內研議是否要採實名制。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢，煙霧彈、信號彈是否要納管進槍砲彈藥刀械管制條例。張榮興答詢表示，煙霧彈還牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會在一個月內研議是否要採實名制。

國民黨立委張智倫關切，科技執法是否有可能查察嫌犯私藏的攻擊物品。張榮興說，這是從源頭處理，也就是在高鐵、捷運、台鐵等公共運輸系統的出入口，可以用人工智慧（AI）設備檢測危險物品，例如帶槍枝刀械等進入閘門，透過AI設備掃描，第一時間就可以發現。

交通部政務次長伍勝園回應，AI辨識部分大約需要2個月時間研議，因為入口處人潮很多，也要考慮進場旅客所受影響。

民進黨立委張宏陸提及，未來是否能透過AI關注交通場站騷動，就能通報警方掌握，像台中豐原車站就有相關設備。伍勝園指出，過去曾想建置影像辨識，但遭監察院糾正，會在兼顧人權情況下展開研議。

張智倫也詢問，未來如何追蹤並避免模仿犯。衛福部次長呂建德說，此案較為特殊，涉及社會孤立、累積長期挫折等狀況，相關動機仍待警政署釐清；但衛福部長石崇良已指示，將與專家共同檢視非典型與高度突發性個案，會列入未來社安網對象審視，預計3個月內完成。

賴士葆追問，行凶的張文是否為社會邊緣人，未來社安網是否會納入大規模殺人案例。呂建德說，「邊緣人」一詞需要嚴格定義，這次案件凸顯成人孤立與失聯風險群，因此會召集專家檢視這種新興樣態。

此外，國民黨立委牛煦庭質詢，針對有心人士意圖影射、政治操作，請警政署務必強化澄清，並針對造謠稱第五縱隊或陸配之子言論究責。張榮興說，「可以」，會依法處理。（編輯：林克倫、林興盟）1141222