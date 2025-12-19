煙霧彈嫌犯墜樓送醫 北車、中山隨機行刺釀9傷4命危

涉案嫌犯墜樓送醫搶救。（翻攝畫面）

北捷台北車站M7、M8出口及中山百貨商圈，今（19日）傍晚接連遭一名男嫌投擲煙霧彈並持刀隨機行刺，稍早警方在圍捕時，男嫌從百貨墜樓，送醫前無呼吸心跳，已送馬偕醫院搶救，目前警消統計死傷，北車兩傷一命危、中山七傷三命危。

今傍晚適逢週五放假人潮高峰，捷運北車出口及中山商圈，先後遭人投擲煙霧彈，警方事後掌握27歲張姓男子涉案，還查出是妨害兵役通緝犯，兩起案件隨機行刺也造成9傷4命危，張嫌從北車逃往中山犯案後，持刀闖進百貨大樓，在警方圍捕時墜樓送醫。

初步了解，張嫌投擲煙霧彈為M18煙霧彈，是美軍標準彩色煙霧信號彈，在生存遊戲中常被製成擬真或重複使用的尼龍強化塑料外殼，除了煙霧持續時間長，也具刺鼻味。





