煙霧彈男北捷砍人墜樓不治！57歲男遭刺死 其他傷者狀況曝

馬偕醫院晚間也證實，截至晚間7點21分，已收治2名傷者。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北捷運今晚(19日)隨機攻擊連爆，台北車站M8出口傍晚有人投擲煙霧彈，持刀傷人，1名男子命危送台大醫院搶救；隨後捷運中山站周邊又有男子持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店。馬偕醫院晚間證實，截至晚間7點21分，已收治2名傷者。

據了解，晚間捷運中山站周邊再傳出隨機傷人事件，疑似同一名嫌犯持長刀在街頭攻擊4至5名路人，過程中疑似也施放煙霧彈，隨後更闖入誠品南西店，現場一度陷入混亂，涉案嫌犯稍早疑似自誠品南西店5、6樓處墜落，傷勢嚴重，據傳送國泰醫院。

國泰醫院表示，傷者到院前無呼吸心跳(OHCA)，據了解晚間8點已放棄急救。

馬偕醫院於19點21分更新相關收治情況，證實目前已收治2名由北捷中山站案件送醫的傷者，其中1名男性到院時已OHCA，仍在急救中，另1名約50歲男性為輕微嗆傷，生命徵象穩定，留院觀察。

台大醫院先後收治1名患者，其中一名為北車57歲傷者，到院前OCHA，院方證實，經搶救，該名傷者於19點30分宣告不治，另1名傷者仍在救治中。

捷運中山站周邊也傳出有男子持刀隨機傷人，過程中疑似同樣施放煙霧彈，並闖入誠品南西店。(記者邱芷柔攝)

