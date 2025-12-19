煙霧彈男張文北捷砍人「孤狼」犯案 警初步排除共犯

男嫌張文連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟煙霧彈、持刀殺人，警方初步排除有共犯。(記者方賓照攝、網友提供；本報合成)

〔記者劉慶侯／台北報導〕27歲男子張文今天下午起連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人。警方全面調閱他17日至19日行動軌跡、各街頭監視畫面，發現他都是單獨一人，初步排除有共犯。

北市警專案人員查出張嫌涉案後，為釐清是否有共犯，全面調取他自17日入住北市南京西路商旅後，一切的行動軌跡。

警方陸續查出張文在中山區3個地方縱火、公園路住處，及到北車、北捷中山站行蹤錄像畫面。

警方清查過濾，張文連續3天獨來獨往，也未曾與其他人交談，研判他是「孤狼」，初步排除共犯。

