煙霧彈襲擊！北車星巴克員工迅速降下鐵門 網狂讚：救了很多人

張文在北捷M7出口一帶投擲煙霧彈，現場瀰漫煙霧。（翻攝畫面）

台北車站出口與中山站外19日晚間接連發生隨機殺人案，27歲凶嫌張文在北捷M7出口一帶投擲煙霧彈、汽油彈並持刀攻擊，現場瞬間瀰漫刺鼻濃煙與火勢，氣氛驟然緊繃。就在混亂之際，緊鄰現場的星巴克第一時間拉下鐵捲門，引導顧客留在店內避難，臨危不亂的應變行動曝光後，獲得大量網友肯定，直呼「真的救了很多人」。

現場究竟發生了什麼？

多名目擊者在社群平台分享，案發當時歹徒戴著防毒面具，在捷運地下街丟擲煙霧彈，空氣中出現類似硫磺或燒塑膠的刺鼻氣味，仍有不少民眾在通道中穿行。就在騷動擴大之際，星巴克店員察覺異狀，迅速拉下鐵捲門，並安撫顧客留在室內，成功阻隔外部風險。

事後流出的影片顯示，歹徒曾在星巴克店外徘徊、朝店內張望，但因鐵捲門已完全關閉，未能進入。有民眾表示，自己或家人當時就在店內，直到事後仍驚魂未定，感謝店員即時且果斷的判斷，否則後果難以想像。

鐵捲門是人為判斷還是系統啟動？

事件引發熱議後，也有網友指出，鐵捲門可能是北捷車站的偵煙器偵測到煙霧後，自動連動防火系統下降。不過，仍有不少人認為，即便有系統機制，現場店員的冷靜應對與引導同樣關鍵，才能讓顧客迅速配合避難。

不少網友在Threads留言力挺，「星巴克反應真的很快」「員工應該被公司表揚」「這個決定救了所有在裡面的人」。也有人提到，統一體系門市平時有緊急狀況與火警演練，讓第一線人員在危急時刻能做出正確判斷。相較之下，也有聲音質疑，案發當下捷運站內缺乏明確廣播與引導，部分乘客仍停留原地觀望，公共危機警覺仍有進步空間。

