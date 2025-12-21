煙霧彈該不該管？ 掀論戰 網熱議：使用者的問題

購物平台全面下架煙霧彈商品。（圖／東森新聞）





兇手張文在台北捷運丟煙霧彈作案，購物平台全面下架煙霧彈商品，進口代理商在粉專發聲明，說商品一切合法，還有警政署核准文件，強調不只生存遊戲用途。

海上、山上、搜救行動也常用煙霧彈定位，這紙聲明引發網路熱議，煙霧彈該不該管？有民眾認為是使用者的問題，商品無罪，還有人說應該管制，專家則是建議，實名制購買，才能兼顧其他用途的合法使用權。

民眾：「使用人的問題而已，就像菜刀也能殺人，菜刀你也不能禁啊，管制啊，怎能隨便就拿出來呢！」

民眾：「殺死一個人，一整個家庭都沒了耶。」

民眾：「實名制啊，如果你沒有辦法，那我覺得這樣就是合理啊，既然有發生了就要管制。」

民眾看法不一，回歸物件本身，煙霧彈被設計在戶外使用，不只被用於生存遊戲，也常被用於搜救行動的定位、消防演習等訓練，本來就是不允許在密閉空間使用的。

山訓戰技教官宋德威：「海上如果今天是在搜救，或者是要座標定位淺山、高山環境，就是做位置定位，應該要教育完之後再分級，之後來管理，我覺得這個是比較重要的方向，不能說因為一個事件發生之後，很多東西就不能再用了。」

張文在北捷作案，狂丟煙霧彈的畫面，讓煙霧彈該不該列管成為論戰，軍事專家蘇紫雲曾公開建議，應實名制購買煙霧彈，才能兼顧登山生存遊戲等合法使用權。

