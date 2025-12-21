煙霧彈超毒 醫：肺水腫恐在72小時後出現 當下沒事未必沒事

隨機殺人案犯嫌張文19日晚間在北捷台北車站和中山商圈丟煙霧彈，並隨機砍人，胸腔科醫師蘇一峰表示，煙霧彈燃燒後會釋放混合化學煙霧，吸入恐導致氣道和肺部損傷，且肺水腫最久可能在72小時後才出現，建議大量接觸煙霧者進行長時間觀察。

蘇一峰昨（20）日在臉書發文，引用醫學期刊《胸腔科疾病雜誌》（The Journal of Thoracic Disease）資料指出，煙霧彈燃燒後，會釋放含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷和其他化學成分的混合化學煙霧，吸入這些煙霧恐導致吸入性氣道與肺部損傷。

廣告 廣告

蘇一峰說，吸入性肺損傷的病理變化包括早期間質和肺泡水腫、纖維母細胞增多、間質與肺泡膠原蛋白增多，晚期更可能導致肺纖維化，在CT掃描的特徵上，主要表現為毛玻璃和實質化。

蘇一峰提醒，延遲的肺水腫，最久可能在吸入煙霧72小時後才開始出現，建議大量接觸煙霧彈產生的煙霧者，進行長時間觀察，不要輕忽。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇也說，煙霧彈釋放的煙霧，嚴重的症狀可能出現呼吸道傷害、低氧、胸痛、發紺、血氧下降、肺水腫、呼吸困難、心悸及昏厥，若吸入煙氣後，出現持續的喘、胸痛、咳嗽、說話困難、嘴唇發紫、意識變差、咳出粉紅色沫痰等狀況，建議直接就醫評估傷害，不要拖延。

更多中時新聞網報導

1年強制停藥 引發惡性循環 IBD病團盼健保鬆綁

魏如萱經紀公司澄清無護愛小帳

過半廠家碳費享2折 環團表憂心