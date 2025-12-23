煙霧彈進口商「訂單狂增700筆」 內幕曝光

▲兇嫌張文在北捷、中山投擲大量煙霧彈，其來源也成為外界關注焦點。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 27歲兇嫌張文犯案時投擲的煙霧彈，其來源成為外界關注焦點，連帶讓相關進口商遭受輿論波及，業者於19日發出5點聲明，嚴正譴責任何違法或危害公共安全的行為。事隔多日後，業者再度發聲表示，短時間內突湧入了近700筆訂單，不禁驚呼：「原來，網友的支持真的不只是說說而已。」也坦言此現象反映的是社會的不安情緒，以及民眾為自己與家人多一分防護的選擇。

該進口商表示，這幾天，因為社會事件引發討論，他們收到了遠超預期的訂單與私訊，單一平台即累積超過300筆待出貨訂單，加上其他賣場，短時間內接近700筆訂單，這些數字，代表的不是衝動消費，而是很多人真實感受到不安，也希望能為自己與家人，多一分保護的選擇。

「同時，我們也想把話說清楚。煙霧彈這項產品，本質上並非用於傷害他人。」進口商提到，長期以來，它被廣泛使用於漁船海上求救、登山與戶外求救示位、軍警訓練與模擬演練、消防演習、工程管線與系統測漏、生存遊戲與合法訓練活動，這些用途，都是為了保護生命、提升安全，或進行必要的專業訓練。

進口商續指，然而，當任何工具被少數人用於不當或違法行為時，被追究責任的，應該是行為本身，而不是工具本身。如果今天煙霧彈用於漁船或登山求救，它是救人的工具；若被不法人士於行兇前使用，那是行為人的犯罪，而不是煙霧彈本身的原罪。同樣地，若歹徒使用刀具傷害他人，他們不會因此否定所有廚刀的存在價值。

「工具是否造成傷害，取決於使用者，而非工具本身。」進口商也強調，他們理解社會對安全的重視，也真誠希望，在追求安全的同時，能保留理性與比例原則，避免讓原本立意良善、用途正當的產品，因單一事件而被全面誤解，甚至被汙名化。謝謝每一位理性支持、耐心等待的朋友，他們會持續把出貨、溝通與責任，做到該做、也該扛的程度。

