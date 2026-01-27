煙霧彈驅散示威者 川普派邊境沙皇赴明州

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國明尼蘇達州示威持續，執法人員投擲煙霧彈引發混亂。總統川普稱，不願意看到美國街頭出現死傷，似乎想安撫民意，但也宣布，將派遣邊境官員前往明州軟硬兼施。當地局勢的發展，持續受到關注。

對著街頭直接發射，美國移民局執法人員朝示威民眾投擲煙霧彈。有示威者一腳將在門口的煙霧彈，踢回執法人員那裡後逃跑，現場煙霧瀰漫，警方與人群對峙，氣氛緊張。

白宮發言人李威特：「白宮裡沒人，包括川普總統，都不想看到美國街頭有人受傷或死亡...。」

白宮試圖釋出降溫訊號，但行動上依舊展現強硬態度，川普決定派遣白宮邊境沙皇霍曼，親自前往明州。

邊境沙皇霍曼（2025.07）：「我們必須每天逮捕7000人，並直到本屆政府任期結束，才能抓到拜登當時釋放到全國的人。」

川普一邊安撫，一邊卻加強執法軟硬兼施，是否能使明州緊張局勢平息，仍有待觀察。

