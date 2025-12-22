煙霧彈、信號彈要納管了 警政署1個月內研議是否實名制

張文犯案時以煙霧彈製造混亂，警政署研議是否採實名制納管。翻攝畫面



台北捷運隨機攻擊案震驚社會，國民黨立委賴士葆今天（12/22）質詢警政署長張榮興時提到，煙霧彈、信號彈是否納管？張榮興回應，煙霧彈牽涉到求救或生存遊戲等狀況，將於一個月內研議是否採實名制。

立法院內政委員會邀請內政部長劉世芳、張榮興等官員，就北捷攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

賴士葆向張榮興質詢時提到，煙霧彈、信號彈要不要管制？放進槍砲彈藥管制條例中，目前這兩者都沒有管制。張榮興回應，這個要研議，應該從源頭處理，研議是否要做實名制。

被問到什麼時候可以實施？張榮興說，大概要一個月時間研議，因為煙霧彈牽涉層面廣，包括求救、生存遊戲等狀況。賴士葆認為，「如果要做，最少要實名制，實名制就沒有問題了」。

國民黨立委張智倫則關切，科技執法是否有可能查察嫌犯私藏的攻擊物品？張榮興指出，這需要從源頭處理，也就是在高鐵、捷運、台鐵等公共運輸系統的出入口，利用人工智慧（AI）檢測危險物品，假設民眾攜帶槍枝刀械等進閘門，透過AI掃描就可在第一時間發現。

交通部政務次長伍勝園回應，大約需要2個時間研議AI辨識部分，因為入口處人潮多，也要考慮進場旅客所受的影響。

