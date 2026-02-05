煙霧彈？報復高市早苗「台灣有事」禁旅日 專家：中國盤算是挽救國內低迷經濟

專家提出了不同觀點，中國禁止旅客赴日觀光只是煙霧彈，真正盤算其實是為了拯救疲軟的國內經濟。（翻攝自高市早苗Ｘ）

隨著2026年春節連假2月17日拉開序幕，中國境內預計將出現高達95億人次的驚人移動量，但與此形成強烈對比的，卻是訪日觀光客數量的顯著衰退。

《j-cast news》報導，針對外界普遍將此現象歸咎於高市早苗首相先前的「台灣有事」發言，認為這是中國政府發動的政治報復，呼籲國民抵制赴日。然而，東京財團主席研究員柯隆在日本電視台《深層NEWS》節目中提出了不同觀點，他直言政治表態只是煙霧彈，中國政府真正盤算其實是為了拯救疲軟的國內經濟。

廣告 廣告

柯隆深入分析指出，中國經濟目前正處於低迷期，民間消費信心不足，政府為了防止國內財富進一步外流，極力希望國民將預算留在國內消費，而非前往日本「爆買」。這種將經濟問題政治化的手段，表面上看似在向高市政權施壓，實則是在國內景氣寒冬下，不得不採取的「肥水不落外人田」策略。受此影響，日本在今年春節的熱門旅遊目的地中意外跌出前10名，被南韓、泰國、香港與新加坡等國反超。

儘管旅遊數據暫時下滑，但日本對中國遊客的吸引力似乎並未真正消失。柯隆樂觀預期，訪日熱潮很快就會回溫，因為日本獨有的動漫文化體驗與溫泉觀光，對中國遊客而言具有「不可替代性」，是其他東南亞國家難以提供的服務。值得關注的是，雖然團體旅遊大幅萎縮，但象徵深度旅遊的個人自由行飯店預約量卻比去年逆勢增長了六成。這顯示出中國遊客的消費結構正在轉型，從過去的跟團走馬看花，逐漸轉變為更具自主性的高品質旅遊型態。

更多鏡週刊報導

賭城民宅驚見非法實驗室！存放數千種不明樣本 中國籍屋主背後「水很深」

高市早苗秒變迷妹驚嘆「櫻井翔臉好小」！ 黨魁辯論秀「鐵娘子上身」舌戰群雄

凱特王妃抗癌2年！喊話病友「你不孤單」 40秒影片回顧康復之路