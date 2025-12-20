煙霧與刀光中撐住彼此 誠品南西員工被讚「都是勇者」

12月19日晚間，捷運中山站外、誠品生活南西店內發生民眾隨機殺人案，兇嫌犯案後墜樓不治。記者葉信菉／攝影

昨日周五下班人潮尖峰時刻，北捷台北車站內、捷運中山站外，陸續發生嫌犯丟擲煙霧彈、持刀隨機殺人案，兇嫌最後闖入誠品南西店，沿途依然揮刀傷人造成民眾恐慌，嫌犯在追捕下最後在館內墜樓身亡。過程中，也出現商場專櫃、民眾互相幫助，一起撐過恐怖時刻。誠品生活表示，今日12月20日(六)誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息。

昨晚捷運中山站外，許多民眾正準備迎來下班後的周末夜，沒想到不久前在台北車站發生的煙霧彈案，嫌犯隨後就跑到了捷運中山站持續丟出煙霧彈並持長刀殺人一路跑進人潮聚集的百貨商場，兇嫌在警方追捕下最後在誠品南西墜樓身亡，連同凶嫌共造成4死9傷，其中1人重傷。

當嫌犯持著長刀在誠品南西門口向一名騎士揮刀後，接著跑進誠品南西持續造成民眾傷害，許多民眾、專櫃人員第一線目擊，沒想到死亡離自己那麼近，過程中餐廳、專櫃、民眾互相幫助支援，避免傷害擴大。有的餐廳收留民眾、店員並拿著掃把站在前面保護大家，有的專櫃看到逃出的民眾請他們一起躲在倉庫。事後有民眾感謝「誠品南西的店員都是勇者，謝謝你們鎮定的指揮大家逃生路線」；「謝謝誠品五樓書店店員冷靜引導、謝謝二樓南洋餐廳店員開門收留我跟兒子、謝謝六樓餐廳致電的關心。謝謝不知道是飾品還是服裝櫃的店員，分享歹徒資訊跟安撫。謝謝你們」。

誠品生活、誠品書店今日發布，「親愛的朋友們，我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發，今日12/20(六)誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。祝願大家心意安寧 闔家平安健康」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

