煞不住！國3轎車前撞拖吊車後遭聯結車追撞 車體撕爛駕駛頭顱破裂慘亡

記者潘靚緯／彰化報導

國道3南下彰化和美路段，一名轎車遭聯結車追撞，駕駛受困車內，經送醫仍因傷重宣告不治。(圖／翻攝畫面)

國道3號南下192K處彰化和美交流道附近，今(29)日中午12點7分發生一起死亡車禍。一輛聯結車追撞前方一輛黑色轎車，強大的撞擊力，導致轎車車體受到嚴重毀損，駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材救援，當駕駛被拖出車外時，已失去生命跡象，緊急送往彰基急救，仍因傷重宣告不治。

撞擊力道之大，轎車的車頂被擠壓成波浪狀，車體受損嚴重。(圖／翻攝畫面)

據了解，車禍發生當時，黑色轎車行駛在內線車道，疑似未注意前方有一輛拖吊車，正在進行故障車吊掛作業，因煞車不及撞上，接著車輛失控偏移到中線車道，再遭後方的聯結車追撞，年約40歲的男性駕駛短時間遭受兩次撞擊，車身嚴重變形毀損，受困車內，送往彰基搶救。院方指出，男駕駛有左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂、四肢及全身多處挫傷骨折，經醫療團隊急救後，於下午2點左右在家屬同意下停止急救，宣告不治。

廣告 廣告

轎車行駛在內線車道，先追撞前方正在作業的拖吊車，接著失控打滑到中線車道，慘遭聯結車追撞。(圖／翻攝畫面)

由於轎車零件四散，現場一片狼藉，這起車禍也造成國道3號南下，回堵車流一度超過4公里，詳細肇事原因仍有待國道警察進一步調查。

更多三立新聞網報導

上傳1夜情性愛片！老司機男友「也在群組」震驚抓包影中人：是女友

外籍男喝咖啡失控揮拳揍店員 「互砸椅對峙」嚇壞顧客 台中警火速制伏

「無照拔牌」國3併排競速狂飆 開天窗放煙火 彰化囂張4狂男下場曝

台中沙鹿吊車疑剎車失靈 等紅燈突「倒退嚕」撞圍牆 騎士驚慌閃避

