煞到中共高官女！哈佛已婚前校長戀愛腦 向艾普斯坦訴苦：她好美我完了

美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）完整檔案即將公開，生前因涉未成年性交案遭調查的他，因交友廣闊，與各國政商名流都有來往，因此他的檔案公開恐怕會牽扯不少權貴。

上周美國國會公布超過2萬頁的「艾普斯坦檔案」中，就揭露哈佛前校長桑默斯（Lawrence H. Summers）曾與艾普斯坦的多封電郵，而且是到艾普斯坦被抓入牢裡的前一天，兩人都還有通信。

檔案還意外揭露已婚的桑默斯曾陷入心靈出軌的抉擇。他因愛上中共高官女兒，不斷向艾普斯坦吐苦水，要對方傳授把妹技巧，桑默斯甚至還曾前一秒想斬斷爛桃花、下一秒就沉浸在對方美貌的「戀愛腦」煩惱中。內容一出讓桑默斯陷入麻煩，不但哈佛大學將展開調查，他也辭去OpenAI董事會以及其他單位的職位與頭銜。

艾普斯坦檔案還意外揭露已婚哈佛顏校長桑默斯，曾要艾普斯坦獻策，幫他追中共高官女兒同時也是總體經濟學家的金刻羽。（圖／翻攝自larrysummers.com、keyujin.co）

被中共高官女兒煞到

《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）近日詳細審閱艾普斯坦檔案中的內容，揭露已婚的桑默斯曾向艾普斯坦求救，要他傳授「把妹」技巧，讓他能成功將目標追到手。

據報，桑默斯的目標正是中共高官金立群的女兒，同時也是總體經濟學家、倫敦政經學院（LSE）終身副教授的哈佛校友金刻羽（Keyu Jin）。

「戀愛導師」艾普斯坦安慰「戀愛腦」桑默斯

報導指出，身為有六個孩子且已婚的父親，桑默斯2018年11月曾傳訊給艾普斯坦，似乎在詢問要如何追到一名視他為「經濟導師」的女性。在其中一封電郵中，桑默斯寫：「目前看來，我和她的關係只能停在經濟學導師。」、「我現在應該是屬於『她回頭看時覺得很溫暖』的那種人。」

2019年3月，桑默斯還在一段訊息中向艾普斯坦解釋，他認為該名女性之所以沒有跟自己斷絕往來，是因為看中他的業界人脈。而自稱是桑默斯「戀愛導師（wing man）」的艾普斯坦則在2019年6月一則訊息中回覆他：「她注定會跟著你！」

桑默斯還曾對艾普斯坦表達他在這段「心靈出軌」中的掙扎。他在2018年12月的訊息中寫道：「每當我冷靜下來，我就覺得自己差點完蛋……我想這段關係最好的結局就是斷聯，我猜她會想念這段互動，問題是，我也會。」

隔天，桑默斯馬上就戀愛腦反悔：「會議正式開始這天，她狀態超好，又聰明又有自信，表達清晰，而且還非常漂亮，我完蛋了 （I’m fucked.）。」

艾普斯坦要他「欲擒故縱」

《哈佛深紅報》指出，雖然對話中沒有明確指出桑默斯在追求的對象身分，但其中一則訊息中，桑默斯將金刻羽寄給他、希望能他能提供論文意見的信件轉發給艾普斯坦；而「戀愛軍師」艾普斯坦則要他使出「欲擒故縱」招式，要他不要太快回覆，「她已經開始需要你了:)不錯。」

桑默斯在12月底時也曾討論過自己和金刻羽父親的關係，稱自己曾稱讚過他。金刻羽的父親是中共前高層官員、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的創始行長金立群。

還討論上床機率

在《哈佛深紅報》仔細審閱的桑默斯與艾普斯坦的訊息中發現，桑默斯與艾普斯坦關係異常親密，兩人甚至還曾開玩笑桑默斯與追求的女性（應為金刻羽）發生性關係的機率；且桑默斯也至少4次搭乘艾普斯坦的私人飛機，還曾替妻子、哈佛榮譽教授艾莉莎紐（Elisa New）向艾普斯坦募款。

目前尚未有艾普斯坦受害者指控桑默斯有不當行為，也沒有公開證據顯示他涉及艾普斯坦的任何犯罪。但桑默斯與艾普斯坦的私交，以及已婚狀態「心靈出軌」中共高官女兒的事蹟曝光，已重創他的聲譽。未來更多檔案公開，很可能對政經界帶來更多震盪，且不分黨派與國籍。

