煞到日本小車！川普宣布批准美國生產迷你車
美國總統川普5日宣布，已批准迷你小車（tiny cars）在美國生產。這顯然朝他主張的「美國製造」或「讓美國再度偉大」路線更進一步。
川普美東時間5日上午在自家社群平台Truth Social發文說：「我剛剛已批准在美國生產迷你小車。製造商一直都想這麼做，如同其他國家已經成功生產一般。這些迷你小車可以使用汽油、電力或混合動力驅動。這些即將問世的車款價格低廉、安全、節能，而且，就是太棒了！ ！ ！現在就開始生產吧！感謝司法部、交通部和環境部。享受吧！！！川普總統。」
川普3日表示，他認為美國可以像日本一樣，生產體積小、便宜且受歡迎的迷你小車（日本稱輕自動車），2天後他就宣布批准製造迷你車。
當時川普說：「它們個頭很小，非常可愛，我就想，『這要是用在我們國家會怎麼樣呢？』」
川普對迷你車的喜愛，顯然來自今年10月訪問日本時所見到，在馬路上行駛的迷你車。
然而美國汽車重鎮底特律地方媒體《底特律自由媒體》報導，汽車業分析師指出，迷你車在美國很難成功，因為美國消費者買車首要考慮的條件是性能，而非價格。
此外，迷你車很難通過美國現行的車輛安全標準，遑論上路。美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）長期禁止日式輕型車在美國上路，理由正是安全考量。
