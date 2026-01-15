南部中心／洪明生 屏東報導

一輛屏東客運的大車，日前行經水底寮的路口時，疑似車速過快，看到前方車輛已經停車後來不及剎車，只好緊急轉動方向盤往右邊車道切，儘管驚險沒有撞上前車，但因為速度實在太快，竟然直接闖過紅燈，幸運的是沒有發生意外，但誇張行徑全被拍下，客運公司也將駕駛記大過處分。

煞車不及急切右線還闖紅燈 屏東客運駕駛遭記大過

屏東客運飆速閃車闖紅燈，所幸無發生意外造成傷亡。（圖／翻攝照片）

一輛白色轎車行經路口時停下等紅燈，沒想到這時就看到後方一輛屏東客運大車快速跟上，為了避免追撞，客運緊急往右，車身都能看到搖晃，但因為車速實在太快，駕駛根本無法剎車，就直接闖過紅燈，這讓原本在路口的民眾，全嚇了一跳。目擊者：「這裡紅燈他開很可能快開一百多，他直接衝過來然後看他也煞車煞不住，所以就跑路肩然後又闖紅燈差一點失控，我會怕怕撞到我所以我也閃去路邊，旁邊的機車也嚇到說怎麼開那麼快。」

廣告 廣告

煞車不及急切右線還闖紅燈 屏東客運駕駛遭記大過

危險路口車禍頻傳，民眾走路看後不看前，就怕後方車輛失控衝撞。（圖／翻攝照片）

事發地點就在屏東水底寮這個五叉路口，過去就經常車禍意外，被當地人稱為死亡路口，因此在地居民只要到了這附近，目光都是注意在後方。目擊者：「走路其實我都是在看後面，沒有在看前面因為太可怕了，後面隨時他要怎麼開車過來我不知道。」這個路口車流量大，加上紅燈的秒數長，車禍實在很頻繁，當地居民還特別掛上布條提醒用路人要小心，但客運駕駛竟然不顧車上乘客以及其他用入安危，高速行駛闖紅燈，最後也被記了大過。枋寮分局組長林銘煌：「有闖紅燈的行為處新台幣，1800元以上5400元以下的罰緩。」駕駛不僅被處分還要吃上罰單，而這次事件雖然沒有撞車也沒人受傷，但這種不要命的駕車方式，彷彿移動式凶器，若不改進，未來難保不會發生更嚴重的意外。

原文出處：煞車不及急切右線還闖紅燈 屏東客運駕駛遭記大過

更多民視新聞報導

不只崇尚鄭捷熱衷暴力！張文生前看6000筆性虐影像 加劇犯案意念

持剪刀上捷運！女車廂問路人「要不要剪頭髮」 遭警帶下車

最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫

