煞車不及肇事！北市4公車進站釀追撞 尾車3乘客摔傷急送醫
記者楊忠翰／台北報導
台北市松山區驚傳公車事故，19日下午1時43分，4部公車行經八德路及敦化北路口時，由於第1部公車緊急煞車，後方3部公車也跟著急煞，最後1部公車因煞車不及追撞前車，導致車上3名乘客摔倒在地，警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現3名傷者僅受到輕傷、意識清楚，隨即將3人送往醫院包紮治療，至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。
