煞車不及闖紅燈遭攔下開單！台中騎士怒噴「死要錢」引熱議

男騎士違規闖紅燈遭員警開單，怒噴警方「死要錢」。 圖：翻攝社會事新聞影音

[Newtalk新聞] 台中市北屯區大連路昨日發生交通取締爭議，男騎士在路口號誌顯示紅燈時穿越停止線停在行人穿越道上，被員警當場舉發開出「闖紅燈」罰單，騎士狂噴「亂開單」、「死要錢」、「搶業績」，員警從頭到尾淡定開單，引發網友熱議。

根據騎士上傳社群平台的行車紀錄器畫面，台中北屯區大連路一段1處路口，騎士行經路口時剛好轉紅燈，辯稱因煞車不及所以超越停止線後停在行人穿越道上，遭第五分局水湳派出所員警當場攔查並開出闖紅燈罰單。

廣告 廣告

面對騎士的說詞，員警說明黃燈本就代表應減速慢行，紅燈亮起後超越停止線並停在行人穿越道上，即已構成違規，男騎士卻開始質疑警方「亂開單」、「死要錢」、「搶業績」、「莫名其妙」，甚至揚言一定會提出申訴，員警則淡定提醒對方注意言詞，隨後依法製單。

網友直言「這種亂申訴，連交規都搞不清楚的可以依法吊銷駕照了」、「不開你單要開誰，駕照繳回去啦」、「警察的素質確實很高一眼就看出有人交通規則沒學好」。

員警淡定的處理態度獲得網友盛讚，而台中市警第五分局指出，有關民眾於社群網站上傳影片，內容顯示民眾與員警爭執，經查係本分局員警發現民眾騎乘機車，於路口號誌顯示紅燈時，超越停止線且停於行人穿越道上，員警即上前告知違規並依法舉發，該民眾聽聞後不服取締，依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，汽車駕駛人行經有燈號管制路口闖紅燈，處1800元至5400元罰鍰，員警取締過程符合規定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄毒駕逆向毀5車 2孩童險遭撞！駕駛4毒品皆陽性

變電所巡檢班長遭電動鐵門夾死！台電：全力協助後續事宜