煞車力道大！北市公車自撞施工告示牌 車上3乘客重摔急送醫
記者楊忠翰／台北報導
台北市中山區驚傳公車事故，8日上午10時40分，1部新店客運643路公車，行經四平街及松江路口時，因不明原因自撞施工告示牌，造成車上3名乘客受傷，司機見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即將44歲女子及6歲男童送往台大醫院救治，另名6歲女童則在友人陪同下就醫，3人皆意識清醒，經檢傷治療後並無大礙，至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。
中山分局表示，今天上午10時43分，洪姓司機駕駛新店客運公車，沿松江路北往南方向行駛，因一時恍神追撞前方施工告示牌，導致車上蔡姓女子及1對6歲男童與女童摔倒受傷，警方對洪男進行酒測，數值為0毫克。
中山分局呼籲，駕駛人行駛時應注意前方狀況，並遵守交通規則，藉以維護交通安全。
更多三立新聞網報導
非以商務事由！太子集團2高層頻來台 移民署：以觀光名義入境
獨家／賓賓哥告圤智雨！軍師直播揭筆錄內容 樹林分局嚴正駁斥
目前在收容所！強逼12歲女兒赴日賣淫 泰國狠母在台性交易也遭逮
道歉仍無法善了！一句話引爆第三性怒火 信義商圈台泰大亂鬥
其他人也在看
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷EBC東森新聞 ・ 12 小時前
看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫
台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。...華視 ・ 11 小時前
林森北街頭爆「債務大亂鬥」百萬協商破裂掏刀互砍 7人遭警帶回偵辦
台北市中山區7日下午發生街頭砍人案，40歲莊姓男子因積欠多組人馬上百萬元債務，下午3點多帶著現金與債權人相約在林森北路、農安街口一間星巴克協商。不料談判破裂，雙方爆發激烈衝突，甚至有人掏出折疊刀互砍。鏡報 ・ 13 小時前
華中橋保母車自撞翻覆「四輪朝天」 車頭全毀6人送醫
今（8）日凌晨一點多，台北萬華的華中橋發生一起保母車翻車事故，駕駛因為查看導航，沒有注意路況自撞分隔島，車頭全毀。警消獲報到場，立即將受傷的駕駛及5名乘客送往醫院治療，所幸皆無生命危險。一名29歲孫姓台視新聞網 ・ 12 小時前
北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
即時中心／廖予瑄報導公車撞到施工告示牌！今（8）日上午10時43分有一輛公車沿著台北市中山區松江路的公車專用道行駛，沒想到卻因為洪姓駕駛恍神，不慎撞上前方的施工告示牌，導致車上3名乘客，1名蔡姓女子、1名男童及1名女童摔倒受傷，所幸都沒有生命危險。經過警方調查，洪男酒測值為0。民視 ・ 9 小時前
北市公車自撞施工告示牌 三乘客受傷
台北市松江路交叉路口今天發生一輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀三傷，包含一名女乘客及兩名幼童，傷勢不重。公車駕駛酒測值為零，肇事原因待查。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
三重男砍死親姊今相驗 妻子悲痛現身殯儀館
新北市三重昨（6）日發生一起人倫悲劇，一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，檢警今下午相驗死者遺體，兇嫌妻子低調悲痛現身。中天新聞網 ・ 1 天前
輕資產策略發酵！奇威行賣透天店面1.07億成交 「售後回租」活化資金
不少企業持有不動產增值後，採取獲利了結，改走輕資產路線。根據最新實價揭露，位於台北市中山區民權東路二段上一棟四層樓透天店面，9月交易1.07億元，新買家為鋼鐵廠，採無貸款方式購入，而賣家則是原本在此經營的服飾業「奇威行公司」，目前該透店仍由「KeyWear奇威名品-台北民權店」持續經營，不排除業者在出售自有不動產，再以回租方式跟新買家承租店面。太報 ・ 1 天前
"鳳凰"估今轉中颱 下週一路徑開始北轉逼近台灣
生活中心／綜合報導輕度颱風「鳳凰」，步步逼近，氣象署預估，鳳凰將在今天增強為中颱，下周一，鳳凰通過呂宋島後，將逐漸北轉接近台灣，不過，未來會往台灣東岸，還是西岸移動，還要再觀察，下周一，除了有鳳凰的外圍環流，加上東北季風增強，將為東半部、大台北帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。民視 ・ 1 天前
禁運禁宰解禁第2日 新鮮豬肉熱銷 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，台北市北投中繼市場豬肉攤商8日忙著切豬肉給消費者。中央社 ・ 12 小時前
平面設計大師福田繁雄典藏展高雄登場 妻女來台出席盛會
日本設計大師福田繁雄的經典作品，相隔15年再度於台灣完整展出，高雄科技大學接手原典藏於東方設計大學的福田繁雄超過3000件的作品及手稿，策畫「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」，即日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展，昨（7）日開幕儀式上，福田繁雄夫人福田靖子與女自由時報 ・ 10 小時前
中颱鳳凰逼近 台電屏東區處嚴陣以待
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風已增強為中度颱風，氣象署預估12、13日最接近台灣，可能從西南部登陸。台電屏東區處昨（7）日召開防颱整備會議，盤點搶修人員142名、昇空車41輛、吊臂車27輛及各式工...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
新北溫體豬解禁復市 價格平穩
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府市場處表示，零售市場今天恢復販售溫體豬肉，經查核攤商後發現，溫體豬肉於非洲豬瘟疫情前每台斤200元，今天重新開市後每台斤210元，與禁運前價格差異不大，價格維持平穩。中央社 ・ 11 小時前
台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇
宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車自由時報 ・ 11 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 9 小時前
驚險一幕！台北公車「恍神撞告示牌」 釀3乘客摔倒送醫
警方表示，事故發生時間為上午10時43分，受傷乘客包括44歲蔡女及其6歲雙胞胎兒女潘男、潘女，三人因摔倒造成輕傷，目前已送醫治療，無生命危險，洪姓司機經酒測，酒測值為0排除酒駕因素，初步研判為操作疏忽及恍神所致。警方呼籲，駕駛人在行駛過程中應保持注意力集中，遵守...CTWANT ・ 10 小時前
三重男為家產砍死親姊姊 檢方複訊後聲押
新北市三重一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，陳男遭依殺人罪送辦，晚間8時許檢方複訊後向法院聲請羈押。中天新聞網 ・ 1 天前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市 / 綜合報導 台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對 雙胞胎 ，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪姓駕駛供稱，當時有點恍神，但好在告示牌離施工處還有一段緩衝距離，沒有撞到工程人員，但也讓他們飽受驚嚇。公車到站乘客下車，接著緩緩駛離，才過沒多久，公車突然緊急煞車，整輛車往前傾停在原地。另個角度看，車輛剛離開，看起來都很正常，下一秒就在路中急煞，差點就被撞到的工程人員嚇了好大一跳，不只告示牌被撞飛，連三角錐也被壓在車底，消防車救護車到場，將3名受傷乘客送醫。記者VS.當事工程人員說：「(有公車撞過來嗎)，對啊，撞到牌子而已，(人都沒怎樣)沒有，沒有，有啊嚇一跳啊，怎麼撞到了。」記者張權說：「肇事公車當時，沿著公車道一路直行，沒有注意到前方，正在施作的工程團隊，直直撞上擺放在，路面的告示牌。」意外發生在今（8）日早上10點多，台北市中山區松江路四平街交叉口，643路新店客運駛離站牌，而前方距離100公尺處，市府公燈處正在進行道路美化工程，洪姓駕駛供稱恍神，不慎撞上工程告示牌，公車上的一家三口輕傷送醫。台北市警局中山交通分隊長江柏欣說：「因恍神致其前車頭，碰撞施工告示牌面發生肇事，造成車上3名乘客受傷，現場未發現有酒後駕車情事。」所幸施工團隊有依規定的距離和範圍擺放三角錐告示牌，公車撞進來時還有一段緩衝空間，沒有釀成嚴重損害，但也讓工程人員飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫 提4措施嚴防疏漏
（中央社記者葉臻桃園8日電）行政院長卓榮泰今天至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，未來在邊境防疫上有4個要求，不容許任何人的疏忽和環節疏漏，一定要層層防護、阻隔，把非洲豬瘟阻絕於境外。中央社 ・ 11 小時前
落水女喊名曝警消身分…他急解釋因貼心「想幫敷料」引衝突
台南市消防局一名新進隊員日前約一名女網友相見，但因為該名隊員發現對方身上傷，想替對方療傷：然而，此舉動卻引起女網友不快，甚至負氣跳河，該名隊員擔心自己身分暴露，改打110求救。警消到場後，對於落水女子直喊「幾句話」讓警消起疑，經由查詢後，才得知原來與女子會面的的男網友是自己人。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前