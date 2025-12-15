煞車失靈了！埔里大貨車自撞護欄翻覆倒路中 夫妻雙雙受困掛彩送醫

記者林意筑／南投報導

莊男駕駛大貨車載妻子行經投71線道6公里處時自撞翻覆。（圖／翻攝畫面）

南投埔里驚傳翻車事故！昨（14）日下午3時許，一輛大貨車行經投71線道6公里處時，因不明原因逆向翻覆於道路上，一度造成雙向車輛回堵。經警方了解，40歲莊男當時載著妻子此路段時，疑似因車輛煞車失靈，導致失控滑行至對向車道，撞擊護欄後翻覆，雙雙被送醫治療，所幸2人僅受傷、無生命危險。

貨車疑似煞車失靈，導致自撞翻覆。（圖／翻攝畫面）

莊男昨日下午駕駛大貨車沿著投71線道由仁愛往埔里方向行駛，一路行經下坡路段，沒想到疑似貨車煞車失靈，車輛瞬間失控滑行至對向車道，最終撞擊護欄翻覆橫躺道路中。

事故發生後，莊男與45歲妻子羅女一度受困車內，警消人員獲報趕抵現場救援，立即出動破壞器材將2人救出，經初步包紮後將其送至埔里榮民醫院治療，所幸均無生命危險。經警方調查，莊男無酒駕情事，至於詳細肇事原因仍待進一步釐清。

