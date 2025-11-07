煞車失靈驚險滑出停機區！勇鷹高教機衝進草地 空軍低調回應真相曝光

一架勇鷹號高教機今（7日）在台東志航基地降落後滑出停機區，所幸機組員平安，僅機體輕微受損。 (圖／翻攝自中華民國空軍臉書)

國造訓練機「T‑5 勇鷹高級教練機」再度引發飛安關注。今（7）日下午約 4 時，於台東志航基地執行完例行訓練的該機在降落後停機階段發生煞車失靈，滑出停機區進入草地。所幸機上人員平安，飛機僅出現輕微損傷。軍方已成立專案小組調查肇因。

根據空軍司令部於晚間發布的聲明指出，這起事件發生在下午例行訓練任務結束後。該架勇鷹號高教機在完成飛行準備返回停機位置時，突然發生煞車失效狀況。飛機未能順利停下，最終滑行至機場邊緣的草地區域。

空軍表示，機上人員在第一時間內迅速實施緊急程序，包括關閉引擎，所幸機組員均無受傷，飛機僅輕微受損。為釐清事故原因，空軍司令部已責派專案小組前往現場進行調查，並將全面檢視相關機件與操作流程，以確保後續飛行安全無虞。

目前飛機已被妥善移離事故現場，事故未對其他飛航任務造成影響。空軍強調，飛安為首要原則，後續將依據調查結果進行必要處置與改進措施。

