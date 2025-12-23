煞車故障？婦人高速撞進商場 玻璃門碎一地

婦人開車撞進賣場。（圖／東森新聞）





一名65歲薛姓婦人今（23日）下午1時39分駕車進入連鎖賣場時，車輛不明原因失控撞進B2商場，直接撞毀賣場玻璃門，整片玻璃噴飛、碎片散落一地，一旁就是人來人往的電扶梯，並未造成人員傷亡。警方到場後對駕駛進行酒測，酒測值為0，薛婦亦無明顯外傷。

薛姓婦人向警方表示，當時獨自從一樓下行至B2停車場，途中感覺煞車疑似出現異常，才會失控撞進賣場。事故造成車頭保險桿掉落、右前方凹陷、左側車門受損，賣場玻璃門嚴重毀損。警方已著手調查車輛狀況與事發經過，並呼籲駕駛人行車務必謹慎操作。

