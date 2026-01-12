煞車燈亮了還加速 駕駛撞倒騎士肇逃

轎車突然加速，撞上外側騎士。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





有駕駛經過北市內湖，直擊一場驚悚肇逃事件，轎車駕駛在路口一開始明明閃了煞車燈，卻又突然加速，撞上外側騎士，還肇事逃逃逸。藍色轎車開到過彎處，一度停下但下一秒突然飆高速，在外側要通過的機車，直接被撞倒，駕駛不但沒下車關心，還直接開走。

案發在北市內湖區，6號白天時間，騎士經過南京東路六段，他已經進到，轎車視線範圍，駕駛卻疑似因為未注意路況，將騎士擊落。

後方民眾目睹全程，將行車紀錄器PO網，影片曝光引起討論，有人注意到，駕駛甚至是直接壓到槽化線，更有人質疑他到底在幹嘛，怎麼亮了煞車燈又再加速。

