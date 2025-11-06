煥新秋冬穿衣靈感！UNIQLO＋KAWS推KAWS WINTER系列 這天起全台開賣

記者李鴻典／台北報導

UNIQLO宣布推出全新「KAWS WINTER」系列，這是KAWS自2025年秋冬正式成為UNIQLO「駐點藝術家（Artist in Residence）」後，發表的最新聯名系列設計。全系列以UNIQLO經典針織單品為基礎，融入KAWS標誌性的「XX」符碼與人氣角色「COMPANION」，展現藝術與流行的完美結合，透過充滿節慶氛圍的色彩詮釋與精緻的高品質針織工藝，展現溫暖時尚型格。「KAWS WINTER」全系列包含成人中性款、童裝與配件等共9款設計，將於11月28日（五）上市，大人小孩一同展現KAWS的潮酷玩心。

從上至下、左至右：KAWS WINTER 喀什米爾圓領毛衣(長袖)、小羊毛圓領毛衣(長袖)、童裝 KAWS WINTER 柔軟舒膚針織衫。（圖／品牌業者提供）

過往UNIQLO與藝術家KAWS聯名合作中，多以休閒剪裁印花T恤與棉質單品為主軸，本季「KAWS WINTER」系列首次以秋冬必備的針織及羊毛為基礎，期待為粉絲們營造驚喜、提供更多元的LifeWear靈感。本系列以「紅、綠、黃」等富有節慶氛圍的色彩演繹，將KAWS人氣角色「COMPANION」與標誌性圖騰「XX」符號交融點綴，透過精緻刺繡細節展現藝術張力，更傳遞出藝術家KAWS期待結合流行文化與生活需求的創作視野。

KAWS WINTER。（圖／品牌業者提供）

「KAWS WINTER」系列採用精緻奢華的喀什米爾羊毛與柔韌細緻的小羊毛兩種材質，提供舒適與高質感兼具的穿著體驗。童裝系列則精選不同紗線混紡製成的柔軟舒膚針織，打造親膚舒適質地，即使孩子玩耍奔跑時，也能感受到溫暖舒適，兼顧活動自由度與日常穿搭需求。同步推出六款配件單品，包含具有HEATTECH吸濕發熱的毛帽與手套，以「XX」設計符號點綴穿搭亮點；成人款雙色針織圍巾更是搭配「COMPANION」角色圖騰，成為該系列熱門話題單品之一。童裝配件包含針織帽、手套與脖圍，可與同色系圓領針織毛衣互相成套搭配，展現精緻質感的ONE TONE造型。

KAWS WINTER小羊毛圓領毛衣(長袖)。（圖／品牌業者提供）

KAWS WINTER 系列台灣上市日期：2025/11/28（五）；全系列共9款，包含成人中性款、童裝及配件，販售通路全台UNIQLO實體店舖及網路商店，其中，KAWS WINTER 喀什米爾圓領毛衣(長袖)僅於指定店舖販售。

adidas Golf 最具代表性的TOUR360鞋款系列迎來其20週年的經典里程碑。自2005年問世以來，TOUR360陪伴超過百位男女職業冠軍選手征戰球場，並深受全球高球運動愛好者推崇。今年，adidas特別推出「TOUR360 20週年紀念款」，以現代科技重新演繹初代經典設計，限量上市，向傳奇致敬。

TOUR360 20th將經典復刻設計與尖端科技完美融合。（圖／品牌業者提供）

為彰顯紀念意義，鞋款設計細節蘊含獨特巧思：鞋舌背面壓印「est. 2005」標示字樣、鞋帶金屬孔眼鑲嵌「20」紀念字樣、鞋跟復刻初代銀色Logo、每雙鞋均附專屬紀念鞋盒，收錄歷代TOUR360經典設計。TOUR360 20週年紀念款即日起於指定零售通路限量發售，售完為止。可關注adidas Golf官方社群與零售通路公告，掌握最新上市消息。

日本東京街頭潮流品牌 ATTITU 與機能設計品牌 objcts.io 首次登台，聯合進駐男士時尚新地標 SKM MEN'S，由新光三越信義新天地 A9 攜手日本伊勢丹頂級百貨打造的男士潮流選物樓層，為現代男性開啟兼具精湛工藝與實用性的全新潮流體驗。

ATTITU與objct.io首次登台，進駐男士時尚新地標新光三越信義A9 3樓SKM MEN’S。（圖／品牌業者提供）

ATTITU 專為 CITY BOYS 與 CITY GIRLS 打造，強調「做自己」無所謂正確答案、「沒有正解」才是全新標準，包款與配件皆以簡約俐落設計為主，兼具外型與機能。objcts.io 則以「更新現代人的移動時尚」為核心理念，追求在日常中實現「美」與「機能」的平衡，以高品質素材與細緻工藝為基礎，推出兼具質感與實用性的包款、配件與智慧裝置配件。

包袋與配件以結構化方式陳列，展現秩序美與現代工藝精神。（圖／品牌業者提供）

Valextra 延續品牌對材質創新的不懈追求，於 2025 秋冬推出嶄新創作——Iside Minaudiere。這款以品牌經典 Iside 包款為藍本的全新設計，凝聚了義大利工藝與建築語彙的純粹精神，象徵著品牌在材質創新與美學探索上的又一里程碑。作為對品牌誕生地米蘭的致敬，Iside Minaudiere 以金屬質感重新詮釋都市優雅，將傳統皮革工藝轉化為一件銀色鋁質的建築藝術品。包身表面飾有源自設計師手繪草圖的流動波紋圖騰，透過高精密雕刻工藝呈現細緻的立體紋理，映照出冬日柔光的銀白光澤，如同米蘭冬季街景中冷冽卻詩意的光影。

Valextra秋冬全新Iside Minaudiere包款以金屬質感詮釋冬日中的都市優雅。（圖／品牌業者提供）

今年聖誕節，HOLA與比利時國民漫畫《The Smurfs藍色小精靈》攜手合作，推出限量聯名商品，從餐茶器皿、蘑菇收納籃到軟裝家紡等逾30款商品，一起把藍色治癒魔力帶進家中。此外， HOLA台北內湖、士林、竹北享平方、台中大墩店、高雄左營，還將同步推出小精靈喜愛的「藍莓口味甜點」，讓你走進童話世界的蘑菇村，實境體驗這場聖誕奇遇。即日起至11月26日，凡HOLA會員單筆消費滿3,000元（需含任一藍色小精靈聯名商品），即可獲得限量聯名刺繡環保購物袋乙只，共有兩款配色，數量有限送完為止。

HOLA與比利時國民漫畫《The Smurfs藍色小精靈》攜手，推出限量聯名商品。（圖／品牌業者提供）

LUSH在2025 聖誕節系列每個產品與禮盒都是 100% 手工製作、繪製與悉心包裝，蘊含滿滿心意與祝福溫度，更選用符合道德標準的原料製作產品；LUSH 也積極透過Bring It Back 產品回收計劃從源頭減塑，讓海廢、使用空瓶重獲新生。禮盒部分，則是從內到外都使用友善環境的材料，像是禮盒緩衝材是由膨化非基因改造玉米粉製成，均為可生物分解的成分，可當作堆肥，亦可放入工業堆肥廢料或一般垃圾。

LUSH在2025聖誕節系列每個產品與禮盒都是100%手工製作。（圖／品牌業者提供）

生理期也能自在出走！涼感衛生棉領導愛康2025年雙11以「舒適擴圈計畫」為活動為主軸回歸！邀大家打破「月經來只能待在家」的限制，讓愛康超透氣、極瞬吸的涼感與抑菌衛生棉，陪伴女孩在生理期也能無懼移動、自在探索。活動自11月7日至11月14日登場，全館衛生棉單包最低只要$39起，再祭出總價值超過330萬元的澎派好禮與現金抽獎。

愛康雙11於11/7-11/14開跑。（圖／品牌業者提供）

KOBAYASHI小林眼鏡宣布與德國光學品牌蔡司（ZEISS）、3C通路燦坤跨業結盟，打造「EyeCare護眼生態圈」，並成立首家AI眼鏡概念館，整合AI智慧眼鏡銷售、感官照護與專業配鏡服務，搶攻AI眼鏡市場。首站概念館設於燦坤內湖旗艦店，自11月7日至16日預購Rokid樂奇AI智慧眼鏡（原價24,999元），可享會員價19,888元，再加購磁吸鏡框僅111元（限量111組）。12月中旬起陸續取貨。2026年1月15日前憑購買證明至全台小林眼鏡門市選配蔡司鏡片，可獲贈護眼蒸氣眼罩8入×4盒與蔡司旅行清潔組各乙組，單筆滿5,000元再送1,000元折價券。

小林眼鏡、蔡司、燦坤跨業結盟，打造「EyeCare護眼生態圈」。（圖／品牌業者提供）

全球霹靂舞年度盛事、被譽為「霹靂舞界超級盃」的第22屆 Red Bull BC One世界總決賽，即將於11月9日本週日於日本東京兩國國技館點燃戰火。本屆 Red Bull BC One 台灣大賽冠軍B-Boy Sprite (吳宇謙) 、B-Girl Sophia (許馥雅) 已整裝待發，將前往東京爭奪站上世界最高殿堂的最後門票。兩位台灣冠軍將於11月7日率先登場，在東京 Spotify O-East 舉行的「最終資格賽」 (Last Chance Cypher) 中，與超過50位來自世界各地的冠軍齊聚一堂，爭奪男女生前4強進決賽。全球觀眾可透過 Red Bull BC One YouTube 頻道收看，為台灣舞者集氣。

全球霹靂舞最高殿堂Red Bull BC One世界總決賽11月9日東京登場。（圖／品牌業者提供）

