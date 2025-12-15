煥然一新迎蛇年！交給「皮膚專科」黃郁琳醫師親自規劃、專業把關

時光飛逝，轉眼間又到了歲末年終的時刻。在忙碌了一整年後，面對即將到來的聖誕聚會、跨年派對以及農曆春節的親友團圓，您是否也希望能掃去臉上的疲態，以最容光煥發的狀態迎接新的一年？

許多愛美人士習慣在年前安排「進廠維修」，希望在不著痕跡的情況下悄悄變美。而在眾多醫美項目中，非侵入式、恢復期短的電波保養，向來是年末變美的熱門首選。位於北投精華地段的「黃郁琳皮膚科診所」，引進備受矚目的新一代超玩美電波 Oligio X，結合院長黃郁琳醫師精準的審美眼光，為您量身打造專屬計畫。

廣告 廣告

圖：黃郁琳皮膚科診所提供

超玩美電波Oligio X 的「智」與「美」

面對肌膚鬆弛與輪廓線模糊的困擾，選擇合適的儀器至關重要。超玩美電波 Oligio X 已獲得美國 FDA、歐盟 CE、台灣 TFDA 及韓國 KFDA 等多重國際認證，是目前市場上兼具安全性與效能的安心選擇。

為何超玩美電波 Oligio X 能成為年末保養的新寵？黃郁琳醫師指出，它擁有獨特的雙模式設計 G模式與X模式，這不僅僅是技術上的突破，更讓醫師在操作時擁有極大的彈性。

透過兩種不同的能量傳遞模式，醫師能根據每位患者的膚況、脂肪厚度及臉型需求，進行更細膩的能量規劃，將熱能精準傳遞至肌膚深層。

療程中，最讓人在意的往往是舒適度與安全性。超玩美電波 Oligio X 內建即時皮膚溫度偵測系統，能隨時監控表皮溫度，大幅提升了療程的安全性，讓愛美民眾能更放心地享受變美的過程。

北投在地深耕，視病猶親的專業守護

儀器是工具，醫師的專業與經驗才是靈魂。座落於北投國小對面的黃郁琳皮膚科診所，交通便利，由北投捷運站步行僅需 7 分鐘。診所環境優雅舒適，致力於將先進的醫療技術普及化。

院長黃郁琳醫師擁有中華民國皮膚科專科醫師資格，歷經內科與皮膚科長達 20 年的完整訓練，並通過台灣皮膚醫學會美容醫學醫師認證。黃院長不僅專精於皮膚疾病的診斷與治療，更擁有多項針劑注射與雷射光電的專業證照。

圖：黃郁琳皮膚科診所提供

她擅長將醫學專業結合獨到的審美眼光，運用超玩美電波、音波拉提、玻尿酸及肉毒桿菌素等複合式治療，為民眾把關皮膚健康，找回年輕時的自信風采。

預約您的新春美肌，從現在開始

黃郁琳皮膚科診所能提供專業的諮詢與建議。年末將至，不妨給自己一份美麗的禮物，讓專業團隊助您在春節前夕煥然一新，成為聚會中最耀眼的焦點。

【黃郁琳皮膚科診所】

地址： 台北市北投區中央北路一段42號（北投國小對面）

預約專線： 02-2891-1578

官方網站： hskin.com.tw

LINE OA ID：@hskin_clinic

【重要提醒】

本文旨在提供相關衛教資訊，並非療程推薦。任何醫療行為均有其風險、適應症與禁忌症，效果與恢復期因個人體質而異。實際治療計畫請務必親自與專業醫師進行面對面諮詢，並由醫師依據個人狀況做出專業診斷與建議。

以上訊息黃郁琳皮膚科診所提供