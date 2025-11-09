照三餐貶抑媒體記者 黃國昌目的與後果
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）
十月以來，美國五角大廈的媒體記者圈非常不平靜。包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》在內的五十多家媒體、一百多名記者，同時打包離開駐點已久的五角大廈。原因是美國國防部要求所有記者必須簽屬一項嚴格的採訪協議，要求所有記者若欲採訪或進入某些空間，都必須事先取得官方批准或有官方人士陪同；不得報導或發佈未經官方許可的所有資訊。言下之意，媒體記者再也沒有採訪自由，若簽了協議，形同國防部的官方新聞稿「來稿照登」、事先審查，名符其實成為傳聲筒。
於是，有為有守的多家主流媒體決定捍衛新聞自由，拒絕簽署協議，自願繳回採訪證以示抗議，就連親共和黨的《福斯新聞》這回也看不下去。此事件激起全美媒體從業人員大反撲，開始了一場政府資訊透明、民主問責制與國家安全間該如何平衡的大辯論。以往被視為偏左的主流媒體與川普政府關係更加緊張了起來，國防部長赫格塞斯 （Pete Hegseth）不顧媒體批評，堅持新聞媒體在安全設施內漫遊是危害國防安全的行為，國防部發言人說詞更強硬，稱那些拒絕接受新規定的記者們是「自以為是、選擇自我驅逐的媒體」（self-righteous media who chose to self-deport）。
繳回的採訪證，取而代之進入五角大廈的是一群右翼網媒、獨立記者以及播客們（Podcasters），國防部給他們一個新稱號，叫做「新世代記者團」（Next Generation Press Corps）。此事件中最諷刺之處，國防部長自己就是福斯電視台出身的媒體人，卻反而比任何人都更收緊採訪自由。對於立場不同的記者之不屑，當然來自於總統老闆川普的態度。
近日美國過感恩節，在白宮記者會上有NBC記者問到生活物價上漲問題，記者提問Walmart超市的感恩節餐點份量變相縮水時，川普勃然大怒，回嗆記者在報導「假新聞」，還嗆記者提問的方式「令人作嘔」。今年八月，一名CBS的記者提問川普關於德州水災有延誤警示的問題，是否想對受災家庭說些什麼？川普馬上變臉，怒批只有「壞人」才會問這樣的問題，還稱該記者是「很邪惡的人」。
類似與記者對嗆場景，從川普第一任期開始便上演過上百次，當記者對川普提出任何質疑時，他偏向直接轉向對記者人身攻擊，迴避問題本身，不只針對單一記者，更多情況是上綱至所屬媒體和新聞機構。顯而易見的，川普攻擊媒體已成為他的政治手段，藉由充滿情緒的語言，刻意在公開場合「表演」罵記者，把立場對立的媒體塑造為敵對勢力和政敵角色，削弱媒體的公信力，一方面也鞏固支持者的信任，讓支持者覺得主流新聞媒體是刻意抹黑，如此一來，變能快速轉移執政和自己的爭議焦點，把公眾批判的焦點轉到大眾媒體身上。
或許是川普貶抑媒體策略奏效，根據蓋洛普（Gallup）公布九月份的最新調查顯示，美國僅剩28%的成年人對報紙、電視、廣播等大眾媒體在「完整、公正、準確報導新聞」方面有「很大程度」或「一定程度」的信任。這也是從1970年代有該調查以來的新低點。其中以政黨傾向來劃分，共和黨支持者信任媒體的比例超低，只有8%。
當川普在競選期間採取與主流媒體對峙的策略，是以民粹領袖身分在訴說「與人民在一起」，凸顯自己反菁英、反建制的形象，這是競選策略的運用。但成為總統以後，痛罵媒體的行為，久而久之影響的不僅止於新聞產業，將會使民主社會的運作方式產生質變。川普攻擊媒體的現象，已引起政治和法律學者的關注。學者們提出警告，當總統反覆指控媒體造假，部分民眾會轉為信任政治領袖本人而非媒體，將導致「資訊極化（information polarization）」以及「事實不再共通（loss of shared facts）」的現象，這是民主社會最危險的長期效應。若政治領袖透過語言戰削弱媒體公信力，即使沒有違反任何法律層面，也會造成制度上的「軟性崩壞（soft erosion）」。
換句話來理解，就是社會上的每個個體都有自己所相信的真相，但沒有人有共通的事實，當輿論被掌握權力者所主導，群眾逐漸對真相失去興趣，媒體監督與問責功能就會喪失，不信任主流媒體的群眾，會轉向與自己意識形態相符的小眾媒體，如立場極端的網路頻道等，而演算法會加劇群眾接收到這些「證實偏誤」（confirmation bias）的內容，使社會形成極端不互信的資訊世界。缺乏基本事實的社會，民眾對政治制度、司法機構等信任度也會隨之下降，當制度型的信任危機爆發，在此狀態下，陰謀論或假消息更容易擴散傳遞。
台灣當前也有政治人物正踏踩在這個地雷上。
民眾黨主席、立委黃國昌天天被訪問，都嗆記者。當被媒體問及「美國律師資格是否失效」問題，黃國昌對提問記者罵「這什麼白癡的問題？」；召開記者會時被問到關於是否涉及引薦駭客案的男子進到央廣工作，黃國昌一臉不耐怒罵提問記者「怎麼會提出這麼荒謬的問題」、「你問這問題，我必須要不客氣的說，連基本事實基礎都沒有」；開記者會前媒體配合提前把問題交給黨團，詢問執政黨立委指政治干預司法問題，黃國昌一開口便嗆媒體「記者會還沒開就潑髒水」；黃國昌直接打斷記者提問，並嗆「我從來不為難基層，但你回去跟你們高層說，我就問一個問題：鏡電視什麼時候要道歉？」；當記者在立法院拿手機提問且拍攝，嗆記者是「騷擾」、「很討厭走路時有人拿手機拍我臉」…這只是近三、四個月以來的案例，黃國昌罵媒體次數多不勝數。
以嗆記者方式來轉移自身爭議焦點，減少媒體在議題設定中的主導地位，用一種近乎「表演」的行為來製造衝突場景，以達到更大的傳播效果和聲量，同時塑造反執政黨的英雄定位。黃國昌的心機，相信媒體人絕對不會不懂，為何寧願遂其意？增加收視點閱率的短暫快感與放任第一線記者長期尊嚴受辱，還有更需斟酌之處。此時看見美國國防部記者群為了捍衛採訪權而搬著電腦、攝影器材集體繳回採訪證撤退，主張從五角大廈以外的其他管道獲取資訊，持續監督國防部，這是媒體自我驅逐、自以為是？還是堅守第四權的格調？所有當過記者的人，肯定認為是後者，或許當今台灣的政治記者們也該考慮仿效辦理。
往最糟的方向想，黃國昌照三餐怒罵攻擊媒體記者的目的，最終是為了要削弱台灣社會對於民主制度的信任而使其崩壞，又或者，是為了配合境外勢力而這麼做？是有意還是無心，套一句黃主席怒罵記者的話：「是蠢還是壞，還是又壞又蠢」？
更多FTNN新聞網報導
同車風暴燒！民眾黨內異音黃國昌親自狙擊 沒有兩顆太陽只剩一言堂
民眾黨街頭困境：「靠北」才有人氣 黃國昌卻帶隊進入空耗迷航
麥玉珍的鬧劇看出民眾黨地方經營困局：兩年條款能換到幾個百里侯戰將？
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 13 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 15 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 13 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 12 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 10 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 21 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 15 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 20 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
颱風假有望？鳳凰暴風圈恐掃全台！11縣市侵襲機率破80% 最快今午海警
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，中央氣象署指出，預估昨（9）日晚間颱風登陸呂宋島後受地形破壞將減弱，今日北轉朝台灣接近，最快今日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前