照亮前方希望！光復災後鏟子超人「遺鏟」成另類耶誕樹

923光復洪災後大批鏟子超人遺留下來的鏟子、雨鞋、推車、手套等工具，如今做成耶誕樹裝置藝術，在漆黑的夜裡照亮前方希望。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決923洪水重創光復鄉，災區湧入大批「鏟子超人」搶災，光復人充滿巧思，用鏟子、雨鞋等清掃工具，堆疊出耶誕樹的模樣，也有在地編織藝術家用紅色、綠色、黃色等毛線改造美化後，把鏟子裝置在光復糖廠魚池的圍欄上，同時也把一旁柱子打造成「持鏟子的耶誕老公公」，希望向超人志工們，表達感謝。

923光復洪災，全國湧入數十萬的志工協助受災戶剷除土砂，當時的鏟子、雨鞋、推車、手套等工具，如今做成耶誕樹的裝置藝術，在光復站前的台九線上、天主堂、大馬太鞍活動中心等地，都可以看到鏟子耶誕樹，曾在泥水中救援的工具，如今被重新賦予意義，不只是裝飾，更象徵志工與部落之間的連結與情感，也在漆黑的夜裡照亮前方希望。

而災害期間作為救援重要基地的台糖光復糖廠，目前園區內店家也逐步恢復營業，台糖花東區處長張兆民說，糖廠內的裝置藝術來自商店街在地藝術家「原毬工作坊」的創意，老闆結合地方時事，主動用毛線把志工留下來的鏟子編織成藝術品，裝設在魚池旁的圍欄上，且五顏六色的裝置藝術，讓災後的光復糖廠多了一份聖誕節慶的色彩與希望，增加園區亮點。

張兆民說，這些藝術品原則上會繼續擺放，不僅切合地方的時事，也替園區增加拍照打卡的景點，促進遊客到花蓮光復旅遊的動力，未來也會持續詢問藝術家的意願，在園區內增加更多由鏟子改造而成的裝置藝術，或是之後有裝置藝術的廠商想合作，也可以和園區洽談，希望能藉此替光復增加更多亮點。

張兆民坦言，馬太鞍溪鋼便橋還未通車前，前往園區的團客、遊覽車很少，當時花東區已向總公司爭取商店街承租店面租金減免2個月，現在又提報再增2個月，希望能藉此照顧進駐商店街的廠商，也期待鋼便橋1月通車後，人潮能持續回流，刺激在地低迷的經濟。

923光復洪災後大批鏟子超人遺留下來的鏟子，在地編織家美化後放在光復糖廠成為裝置藝術。(記者王錦義攝)

