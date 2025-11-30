照片曝光！中國利用民用貨輪上層甲板測試雷射武器

畫面中可見迷彩覆蓋的載具以粗重鐵鍊固定於船面，上方則設置大型光電砲塔，內部即為雷射發射裝置。 圖：翻攝自 微博

[Newtalk新聞] 國際間近年不斷發展軍事實力，中國近日被披露疑似將雷射武器部署在商用運輸船上，引發各界高度關注。據《Defence Blog》報導指出，近日在社群平台流傳的照片中，一套LY-1雷射系統被安裝在一艘民用滾裝船（Ro-Ro船）甲板上，畫面中可見迷彩覆蓋的載具以粗重鐵鍊固定於船面，上方則設置大型光電砲塔，內部即為雷射發射裝置，目前中國官方尚未對此發表任何說明。

報導指出，滾裝船原本是以坡道裝卸車輛的商用貨船，因甲板平整、承載力高，近年頻頻被中國軍方納入兩棲演訓與軍事運輸的輔助平台。而 LY-1屬於定向能雷射系統，主要用於攔截低空、低特徵空中目標，如無人機、輕型直升機或滯空彈藥。透過高能雷射集中照射，可直接燒毀感測器、引爆彈頭，或迫使目標失控墜毀。對於高度依賴兩棲運輸的部隊而言，面對日益普及的無人機威脅，這類雷射武器具備低成本、反應快速、且不易被偵測的優勢。

《Defence Blog》分析，中國選擇在滾裝船上測試該系統，可能是為台海衝突做準備，一旦爆發相關行動，中國勢必動員大量民用貨船支援正規軍輸送兵力與裝備，如何防範這些運輸船遭無人機攻擊，將成為關鍵課題。雷射化的滾裝船，未來可能扮演「移動防空節點」角色，為脆弱的運輸船隊提供防護。

此外，將雷射系統部署在商用船舶上進行測試，也有助於工程人員掌握實際海上運用的限制條件，包括船體穩定性、震動、射界視角，以及濕度、海霧、浪花等環境因素。由於雷射武器對大氣條件極為敏感，能否在船體搖晃狀態下精準鎖定目標，是系統真正實用化前的關鍵。

報導也指出，中國過去早已多次在軍事演訓中動用民用渡輪與滾裝船，不僅參與兩棲登陸、兵力輸送，也執行後勤補給任務，部分船隻還曾進行結構強化，以承載更重型軍事裝備。

