▲照片會說話！管碧玲曝「這畫面」打臉中國：我們才是唯一執法者。（圖／管碧玲 (kuanbiling)臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區無預警發動「正義使命」聯合演習，組織陸、海、空及火箭軍兵力，於台灣周邊畫設多處實彈射擊區，試圖演練對台「要域封控」與海上阻絕。對此，海巡署憑藉精準研判，掌握共軍動向，成功預先淨空相關海域，確保民生航運與商漁船作業安全。

中國宣稱「封鎖台海」的認知作戰，海洋委員會主委管碧玲於臉書發文反擊，並貼出海巡艦艇在國旗飄揚下，我方艦艇與正常航行的商、貨輪同框出現的畫面，強調儘管中方大肆宣傳封鎖，但事實證明船舶仍能在海巡護衛下自由航行。她直言，中方的「要域封控」說法，是不堪事實戳破的虛假謊言，海巡署以實際行動，展現維護航道自由通行的決心。

廣告 廣告

管碧玲強調，中華民國台灣海巡，才是台灣海域唯一的執法者，在高度緊張的對峙情勢下，海巡同仁始終秉持比例原則，以冷靜專業的中、英文廣播回應挑釁，正告對岸「破壞和平將受國際制裁」，軍演暫告一段落，但海巡艦艇仍持續維持併航監控，嚴密守護海上執法權與領海主權。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國軍演進逼！後備群組卻在傳這些訊息 林秉宥嘆行政中立呢？

軍演地圖藏玄機！作家分析中國打援戰術 測試「這兩國」反應

中國軍演擴至七至八處！學者：劍指美國並測試「外線懾阻」能力