照片會說話！管碧玲PO畫面：我才是台灣海域唯一執法者

中國大陸首度實施實彈圍台軍演，除了國軍應對，海委會主委管碧玲昨日發文，向國人報告海巡作為，今（31）日更進一步PO出海巡艦艇緊緊地監控驅離海警船的畫面，海巡艦艇國旗飄揚，而這也證明，「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者！」

海巡艦艇監控驅離海警船畫面。(圖/管碧玲臉書)

「照片會說話！」管碧玲說，國旗飄揚，海巡艦艇緊緊的監控驅離海警船，同時，我們維持了航道的自由通行：兩艘商、貨輪就航行在同框海域上！中國軍演，遂行霸道，再怎麼認知操作，都會讓事實戳破虛假的謊言！

管碧玲表示，「你宣稱要域封控，我維護自由航行，」事實證明，船舶就航行在你的身邊！中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者！

管碧玲昨日全文如下：

海巡具備成熟的灰色地帶應處能力！

軍演已經逐漸進入尾聲，除了東沙，台海與離島的中國海警船都已航離限制水域，持續由海巡艦艇監控遠離。

我因為需主持海巡署第六次應變會議，在會議上，我要對海巡同仁的表現，做一個整理，因此草擬了以下的內容：

在中國於台灣周邊進行軍事演習期間，

海巡署全程依既定任務與法定職權執行勤務，除了最基本的偵搜任務之外，重點放在：

①維持我方海域堅定的執法權；

②確保航行安全與民生秩序；

③防止灰色地帶行動升高為衝突事件。

海巡署的任務定位清楚，兩天的行動，並未因對方軍演而偏離法治與專業原則。

這期間，海巡署維持以下的作為：

1、持續部署，維持堅定的執法

海巡艦艇在我國管轄海域內維持正常巡弋，並近距離併航驅離中國海警船，掌握管轄權，確保我方海域秩序不中斷。軍演期間，中國大加宣傳，宣稱已封鎖台灣四個港口⋯⋯等等，都是不折不扣的謊言！

2、克制應對，避免情勢升高

面對對岸軍艦、海警及相關活動，海巡署秉持比例原則與風險控管精神，避免被誘發成為衝突升高的觸媒。

這次軍演，中國海警特別錄製台語廣播版本，對海巡艦艇廣播時惡言相向，詛咒海巡死路一條，海巡同仁秉持理性，以文明的素養與國際宏觀的視野，用中英文廣播詞回應，對照兩岸文明與野蠻的分野；和平與侵略的落差，理性地克制應對，有效的避免情勢升高，表現可圈可點。

3、確保航安與民生安全

演習期間，海巡署加強對商船與漁船的航安提醒與勸導，防範民用船隻誤入危險水域，降低意外風險。

海巡署在12/30清晨，掌握到中國海警船於第一射擊區與第三射擊區有向外移動的跡象，就研判其可能以此兩區實施試射，立即啟動漁船與航安保護措施，開始在此兩區一艘一艘掌握商、漁船動向，防範船隻誤入危險區域。

中國最後在第一射擊區與第三射擊區發射火箭砲系統達27次，海巡做了十分精確的研判。

此次應處過程中：

1、未發生任何執法衝突或海上事故；

2、未影響我方海域正常航行秩序；

3、未讓軍事演習外溢成民生或外交事件。

這顯示海巡署在高張力情境下具備成熟的灰色地帶應處能力，能在維持主權立場的同時，妥善管理風險。

台灣致力於維持台海與區域穩定，不主動升高衝突，但也不會退讓國家主權，本次任務顯示台灣有能力、也有意願，以負責任的方式維持海域秩序與區域穩定。

海巡在高度複雜的安全環境下，冷靜堅定，條理有序，見證了台灣的成熟。

中國海警對台海的騷擾不是只發生在軍演，而是多方常態性的襲擾，海巡也不會在軍演後變輕鬆，對抗中國海警已經是海巡的日常，海巡將持續以專業、克制、堅定執法的方式，守護海域安全與人民權益，請大家放心！

