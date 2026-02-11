照片被詐團盯上！高嘉瑜曬1圖狠酸「肯定不是台灣人」：我是靈魂歌姬

近年詐騙手法層出不窮，如今連前民進黨立委高嘉瑜照片也被盜用。高今（11）日PO出一張有她照片的圖片，圖文中寫道「幫護理師找一台車」，令高不禁直言，這詐騙集團肯定不是台灣人，台灣人都知道她是靈魂歌姬。

高嘉瑜PO出的照片中寫道「幫護理師找一台車，徵2024-2025的現代小車Venue；只要白色，只要白色，拜託只要白，麻煩有車的同業報報，感恩」，並附上高嘉瑜的照片。

對此，高嘉瑜則諷刺表示，這詐騙集團肯定不是台灣人，並直言台灣人都知道她是靈魂歌姬，而不是護理師。

該文引來許多網友議論，並紛紛表示「妳一開口唱歌大家靈魂就出竅了」、「這個詐騙集團一定是高嘉瑜鐵粉」、「收割靈魂的那種」、「靈魂歌姬沒錯，聽完靈魂都快沒了」、「詐騙也要做功課」、「想詐騙還這麼不專業，肯定剛入行的新手都不做功課的」、「美女圖常被盜用很正常」。

另外有網友笑稱該詐騙集團對高嘉瑜真好，一般看到別人的都是40歲單親，徵友，釣出照片主人出來罵，高嘉瑜則貼出過去的新聞，是某位網友盜用高嘉瑜照片於臉書社團「我是大安人（台北）」發文指出，「47歲～離異~大家好，真心找老公、再婚，先同居！後登記，誰要帶走。不嫌棄交個朋友」，最後附上LINE ID帳號，當時高直呼「年齡差太多，重點是全台灣有人不認識我嗎？」

