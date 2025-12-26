照片遭惡意P成五星旗 高嘉瑜列3條件：在這之前絕不去中國

近日網路上就流傳一張高嘉瑜跟中國五星旗的合照，她今天po文強調，這是遭有心人惡意P圖。（翻攝自高嘉瑜臉書）

隨著AI科技漸漸融入大家的生活，網路上也充斥許多錯誤、造假訊息。近日網路上就流傳一張民進黨前立委高嘉瑜跟中國五星旗的合照，高嘉瑜今（26）日強調，這是遭有心人惡意P圖，把中華民國國旗P成五星旗，她還補充列出在3條件之前，「我是絕對不會去中國的」。

近日網路上流傳一張高嘉瑜跟中國五星旗的合照，還有網友帶風向釋出假訊息，試圖混淆台灣民眾。高嘉瑜今天於臉書po文談及此事，強調這是遭有心人惡意P圖，照片本來的位子是「駐紐約台北經濟文化辦事處」。

高嘉瑜強調，這個假訊息是繼王世堅「假赴中」後，又故技重施，「希望大家眼睛睜亮點，不要被蒙蔽了！」她也強調，在中國釋放黎智英、上海能有聖誕老人，以及認同中華民國台灣之前，「我是絕對不會去中國的」。

該篇po文曝光後，有許多人湧入留言，「真的太誇張了吧！」「這可以提告嗎……」「真的被全面滲透」「正港台灣人的思唯」「紅色+藍色+白色=謠言」「白癡才會這樣p，果然是腦有洞國家」。

