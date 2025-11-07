照護之名行殺人之實 德國護理師施打鎮靜劑殺10人「重判無期不得假釋」

案發地點為德國西部伍爾瑟倫醫院，涉案期間男性護理師在該院夜班工作，對病患下手。（示意圖／Pixabay）

德國西部亞琛地方法院判處一名44歲姑息療護病房的男性護理師無期徒刑，認定他對10名住院病患施打致命劑量藥物致死，並企圖對另外27名病患進行相同行為。法院另外宣告本案屬於「特別嚴重罪責」，意味著被告不得在服刑15年後申請提前假釋。該案自3月開庭審理以來備受關注，被告在庭上始終否認犯行，其辯護人一度請求無罪，但最終未獲採信。

檢方指出，這名未公開姓名的護理師在2023年12月至2024年5月於靠近亞琛的伍爾瑟倫醫院夜班工作時，向多名年長、長期臥床或需高度照護的病患注射過量鎮靜劑與止痛藥，目的並非出於醫療必要，而是為了「減少照護工作量」。檢方形容他「將生死視為可自行操弄的變數」，並指出他在審判過程中未表現出悔意或同情心，精神鑑定顯示其患有人格障礙。

法院調查顯示，被告使用的藥物包含嗎啡與咪達唑侖，其中咪達唑侖在美國部分死刑執行中也曾被使用，若劑量過量可能抑制呼吸甚至導致死亡。被告於2007年取得護理資格後在多間醫療院所任職，2020年起受雇於該醫院。院方表示，將全面配合調查，並強調已啟動內部檢視程序，以避免類似事件再次發生。被告於2024年夏季遭警方拘捕後，即被停止執業。

檢方進一步說明，目前已對部分疑似受害者遺體進行開棺檢驗，以確認是否存在更多未確認案件，未來不排除再度提起追加起訴。由於案件涉及長期照護病房與弱勢病人，社會輿論普遍對醫療現場人力壓力與監管制度提出質疑。

案件也讓外界聯想到另一件震動德國醫療界的連續殺人案。2019年，護理師尼爾斯・霍格爾（Niels Hoegel）因在2000年至2005年間向病患施打致命藥物，造成至少85人死亡，被判無期徒刑。此外，40歲姑息療護專科醫師約翰內斯・M亦於2024年在柏林受審，被控在2021年至2024年間對至少15名病患施打致命藥物，其中至少5案涉嫌縱火企圖滅證。

該案在德國社會引發廣泛討論，醫療團體與病患家屬組織呼籲加強長期照護機構的監督與人力配置，避免病患在高度依賴醫護時陷入無法自我防衛的風險。有醫界代表指出，夜班醫護常面臨高度工時壓力，若缺乏評估與支援機制，可能造成照護品質與安全隱患。相關部門目前已宣布將檢討制度與通報流程。

亞琛法院認定被告對10名病患致命注射，另企圖殺害27人，罪責重大。（圖／翻攝自X，@dwnews）

