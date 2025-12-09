照護健康者 解放醫療空間

（圖／本報系資料照）

多年來，台灣多數醫療建築的設計邏輯都圍繞在「治療導向」：門診量大的科別被安排在交通最方便的樓層，高價醫療或自費項目多半占據空間條件最好的區域。至於預防、健康促進與公益性服務，則常被安置在附屬空間、活動室或較不受注意的角落。這種結構並非刻意，而是制度長期形成的習慣。然而，台北仁濟院在站前大樓的規劃卻提供了一個罕見的反例。

這棟由建築師姚仁喜設計、位於台北車站正對面的地標級建築，其價值可說是台灣都市醫療場域中最具指標性的之一。仁濟院卻選擇將此空間用於全新的布局：公益課程、失智照顧、身心活化、預防醫學與健康促進等服務，占據了大樓的重要樓層與視覺位置。

廣告 廣告

這種配置並非單純的服務擴張，而是代表一種健康觀的轉變：當預防被放在城市最昂貴、最容易被看見的位置時，它不只是功能，而是一種制度宣告——健康本身值得被放在最高處。

在城市中，建築通常被視為硬體、設施或功能的容器，但在醫療體系裡，它其實具有更深的制度意義：空間如何配置，反映了一個社會如何理解健康。醫院把哪一種功能放在最醒目的位置，把哪些樓層保留給哪一類服務，往往比政策宣示更能揭露價值排序。

站前大樓的例子揭示了另一個值得深思的現象：在高齡化與慢性病負擔愈來愈沉重的情況下，城市中心的醫療空間如果仍以治療為主要軸線，勢必無法長期支撐未來的健康需求。當醫療空間開始將「不生病」視為主要任務時，城市的樣貌也將跟著改變。

此外，站前大樓的策略也具有社會認同意義。台北車站作為國家門戶，象徵著外來者對台灣的第一印象。過去，城市中心的醫療建築往往強調智慧、效率或醫療科技，但仁濟院的做法卻提醒我們：健康不必等到生病後才開始介入，而可以透過最顯眼的城市空間，提前傳達出一種價值。

這樣的案例值得政策與城市規劃者借鏡。若健康促進、公益照護與預防醫學能在都市核心取得更合理的空間份量，台灣的醫療體系才能從「醫療密度高的國家」，逐漸轉型為「健康密度高的國家」。這不僅是建築策略，更是面向未來的公共選擇。

站前大樓預計明年啟用，它所傳遞的訊息超越硬體本身——台灣的城市健康模型，可能正站在一個新的起點上。建築說話，而醫療建築說出的話，常常比我們想像的更深遠。（作者為輔仁大學商學研究所博士生）