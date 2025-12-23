照護十年燒光600萬！別讓代墊孝親費變家庭糾紛…律師：「專款專用＋監護宣告」照顧者還可聲請報酬
給每一位辛苦的照顧者：
如果您是一位長期照顧者，您一定知道這條路有多麼艱辛。
日復一日的付出，不只是體力與心力的消耗，更是一場沉重的財務耐力賽。
許多照顧者在無私奉獻的同時，卻忽略了保護自己和家人的財務安全。
這篇文章的目的，就是我從律師／理財規劃顧問／高齡金融規劃顧問師／家族信託規劃顧問師的專業角度，提供您實用的建議，希望能幫助您在照顧之路上，為自己和被照顧的家人撐起一把堅實的保護傘。
一、 殘酷的現實：
長照是一場花費高達數百萬的耐力賽。在投入照顧工作前，我們必須先正視其背後驚人的財務現實。
根據中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）的統計，長期照顧的財務輪廓如下：
● 平均照顧年數： 長達 9.9年（我和邀請我去講課的許多長照機構確認過，他們也回覆我，平均10年）。
● 每月照護開銷： 約 3~7萬元 不等（按患者體況）。
● 平均總花費： 可能高達 600萬元。
除了看護或機構的定期每月照護開銷費，另外一次性的高額支出（如輪椅、電動床等輔具，或家中無障礙設施改造，花費約在5至20萬元），以及每月的固定材料費（如尿布、營養品、醫療用品等，約需1至3萬元）。
更重要的是，許多人忽略了那筆最大的「隱形成本」：照顧者為了全心投入而選擇離職，所損失的薪資與退休金。
二、超前部署：為自己和家人撐起保護傘
應對長照風險最好的時機，永遠是在健康的時候。
提前規劃一筆專款專用的「照顧基金」，是保護自己與家人的第一步。以下是2種最核心的工具：
1、用保險轉嫁風險
保險是將未來不可預測的巨大開銷，轉嫁給保險公司的有效工具。市面上與長照相關的保險主要有三種：
● 長照險： 以被保險人的「失能或失智狀態」作為理賠標準，無論造成的原因為何，只要符合狀態就能啟動理賠。
● 類長照險： 以保單上約定的「特定疾病」（如腦中風、帕金森氏症等）為理賠依據，只要確診符合，標準非常明確。
● 失能險： 依照身體功能的「失能等級表」進行理賠，保障範圍與理賠標準都相當明確。
2、用信託守護資產
安養信託 就像是為您的資產設立一個極度安全的「保險箱」。您可以將一筆錢或財產（如現金、股票、不動產、保險金）交付給專業的信託銀行管理，並明確約定這筆錢，只能用於您自己或指定家人的照顧、醫療、安養費用，以及在符合什麼條件下，才能付款出帳，做到真正的「專款專用」。
透過信託契約，這筆錢就能依約定，定期支付生活費、看護費，甚至是未來入住養生村或安養機構的費用。
為了增加保障，您還可以指定信任的親友或專業人士（如律師）擔任「監察人」，監督信託銀行是否確實按照您的指示執行，也可以約定，銀行要出帳之前，需要監察人（核對單據等）同意，等於多上了一道安全鎖，確保資產被妥善運用在您最需要的地方。
筆者就有協助客戶和銀行，共同規劃符合客製化需求的「信託契約條款」，並擔任「信託監察人」。
三、當照顧已成日常：保護自己與家人的法律工具
如果您已經身處照顧現場，家人因失智或生病失能而無法自理，那麼「監護宣告」就是保護您與家人的關鍵法律工具。
為什麼「監護宣告」對照顧者很重要？
當家人失去意思表示能力時，聲請法院為其選定監護人（建議主要照顧者一定要成為監護人，不管是單獨監護或共同監護），可以帶來三大好處：
1、合法管理財產：讓身為監護人的照顧者，可以合法地動用被照顧者的財產（如存款、退休金）來支付其醫療和生活開銷，避免需要照顧者自掏腰包墊付的窘境。或者因為動用患者財產支付費用，而和家屬衍生的財產訴訟糾紛（偽造文書、侵佔...）。
2、保護患者資產：監護宣告後，患者的財產管理及處分，都必須由監護人簽名才有效，如果涉及不動產（賣房換現金、都更合建...），還需要額外向法院聲請許可，能有效防止患者的資產被有心人士詐騙或不當移轉。
3、避免家庭糾紛：透過法院指定的監護人來管理財產，所有開銷都有憑有據，能讓財務管理變得透明化，大幅減少其他兄弟姊妹的質疑與不必要的紛爭。
四、照顧者必知的法律權益（常見問題）
Q：照顧父母的費用，可以向其他兄弟姊妹追討嗎？
A：看情況。
1、法律上，如果父母自身的財產不足以支付照顧費用，子女對父母都有扶養義務。身為主要照顧者先行墊付的部分，可以基於「不當得利」向其他未分擔的兄弟姊妹請求返還他們應付的份額，而此項權利的追討時效為15年。
2、但如果父母自身的財產價值足夠支付照顧費用，就建議照顧者要聲請「監護宣告」，直接用父母財產照顧父母！因為此時，父母沒有權利要求小孩養他／她，所以照顧者墊付的費用，很可能被法院認為是孝親費（贈與），而無法向其他兄弟姊妹追討！
Q：身為監護人，其實可以請求報酬？
A：是的，這是許多照顧者不知道的權益。
擔任監護人是一項責任重大且極為辛勞的工作，因此法律允許監護人向法院聲請酌定合理的報酬，從被監護人的財產中支付。
這不僅是對照顧者付出的肯定，更是保障照顧者自身生活品質的合法權利，請不要忘記為自己爭取。
照顧不孤單，善用工具讓愛延續
照顧是一條以愛為名的漫長旅程，但這份愛不應該以犧牲自己、掏空全家為代價。
無論您是處於提前規劃的階段，或是已經在照顧的路上，都有相對應的法律與金融工具可以善用。提前了解、及早準備，才能讓愛與孝心在穩固的財務基礎上延續，讓您與家人都能走得更安穩、更長遠。
（本文獲「吳挺絹律師/理財規劃顧問(AFP)」授權轉載，原文刊載於此）
