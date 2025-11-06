照護救災英雄 南消採購68台降溫風扇

南市府消防局特採購八十六台高效能降溫風扇，幫助救災人員快速恢復、避免熱傷害。 (讀者提供)

記者王勗∕台南報導

消防人員出入火場，長期處於高溫環境外，還穿著全套防護裝備且救災屬持續高強度工作，需面臨熱衰竭風險，為避免救災人員遭受熱傷害，南市府消防局特採購八十六台高效能降溫風扇，提供消防人員於救災現場休息區強化後勤照護，為救災英雄提供完善守護。

南市消防局表示，體溫過高造成的熱傷害不容忽視，且救災工作可能需要面臨長期抗戰，對於救災人員而言，熱浪一直是不容忽視的風險，今年特別採購高效能降溫風扇並分發至各消防大隊、分隊等外勤單位。

市長黃偉哲指出，消防人員是市民生命財產的第一線守護者，建構安全的消防工作環境對於公共安全至關重要，在中央地方機關的共同努力下，台南市加速推動消防安全衛生工作，為市民營造更宜居安全的城市。