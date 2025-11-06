照護機器人來了！ 商機一次看
財經中心／廖珪如報導
由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今（6）日下午於台大醫院國際會議中心舉行「科技健康照護」專場，並以「科技健康照護的全球浪潮與展望」為主題，聚焦於數據驅動的照護產業發展、遠距與在宅照護應用趨勢，全面剖析主要國家在照護科技領域的發展動態與市場成長潛力。研討會亦串聯臨床場域與產業實戰案例，邀請多位業界專家分享發展路徑與落地成果，從科技、制度與產業三大面向提出具體可行的解方，協助與會者掌握全球健康照護產業下一波成長動能與合作契機。
全球健康照護服務型機器人市場2025年達49.7億美元、2034年上看92.1億美元；台灣2025年邁入超高齡社會，場域導入與整合創新將加速落地。
工研院產科國際所分析師李永健於「從技術創新到商業化：健康照護機器人市場布局策略」專題演講中指出，AI技術的進步正為智慧照護開啟全新篇章。隨著感測技術與機器學習演算法不斷演進，照護機器人已逐步從「輔助工具」進化為能理解環境、主動互動的智慧夥伴。具身智慧（Embodied AI）結合多模態大型模型（LMM／VLM），讓機器人不僅能辨識聲音與影像，更能透過動作學習與任務模仿執行多樣照護任務。
照護型機器人成長驚人
根據 Precedence Research 的研究，全球健康照護服務型機器人（Healthcare Service Robots）市場規模預估在2025年將達49.7億美元，並於2034年成長至約92.1億美元，期間年均複合成長率（CAGR）達7.1%，顯示智慧照護機器人正快速成為全球照護產業的重要成長引擎。
李永健指出，AI與高齡照護的深度融合，將推動下一波產業升級浪潮。未來的照護機器人不再侷限於單一功能，而將具備因應多元情境與個別需求的多任務處理能力，應用範疇涵蓋健康監測、醫療協助、心理慰藉、緊急應變與居家安全防護等面向。這類機器人將以更高的互動性與環境適應力支援照護現場，協助醫護與長照人員降低負荷，同時為長者與家庭帶來更安全、持續且具溫度的照護體驗。隨著台灣邁向智慧健康的新時代，照護機器人不僅代表一項技術創新，更將成為推動產業升級與實現社會永續的關鍵力量。
