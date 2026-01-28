照護者福音！身心障者使用車輛免牌照稅限制放寬 二親等內可不限同戶籍

總統今天公布，二等親內照顧身心障礙者使用車輛免牌照稅不限同戶籍，只要車籍同身障者戶籍。財政部大樓外觀，李政龍攝



財政部今（28）日表示，總統令已在今天修正公布《使用牌照稅法》第7條，增訂因身心障礙情況，致身障者本身無駕照；但其二親等內親屬的「車籍地」與該身心障礙者的「戶籍地」相同者，且車輛為供照顧身障者使用者，也可免徵使用牌照稅。

官員說明，本次修正只是適度放寬，首先該車輛仍是要供身心障礙者使用，只是把樣態放寬到可以非同戶籍，該二親等雖不必與身障者同戶籍，但車籍要和身障者戶籍地相同，代表足夠親近。

此外，即便二親等內有10台車用來供照顧該身障者使用，仍只限1台免牌照稅，且排氣量限2,400cc以下。

官員表示，雖然在立法院修法審查時，曾有立委主張將車籍同戶籍限制拿掉，但包括兄弟姐妹、配偶、兒女皆屬於二親等之內，若有認定疑慮，徒增稽徵成本，後經討論才決定放寬不限制同戶籍，但車籍要與身心障礙者戶籍相同。

舉例來說，某甲為持有身心障礙證明的身障者，本人無駕照，其配偶所有自用小客車（A車）排氣量1,800cc，其兒子所有自用小客車（B車）排氣量3,000cc，B車車籍地與甲戶籍地相同，但A車及B車皆供甲使用。

依本次修正後身障車免稅規定，該2車均符合免稅要件，但以1輛為限，若甲兒子申請B車免稅，則該車排氣量2,400cc以下部分免牌照稅（11,230元），但超過排氣量部分仍要繳稅，只是稅額降3,980元（15,210元-11,230元）。

官員表示，A、B兩車皆符合身障者減免牌照稅要件，民眾可擇優適用，因此減少稅額也可以減輕照顧者的租稅負擔。

官員強調，本次適用要件放寬，但除了身障者本人所有車輛是由地方稅稽徵機關主動核定免稅外，其餘應向車籍所在地稽徵機關提出申請，每一身障者以1輛為限。

統計指出，2025年適用照顧身心障礙者免牌照稅的自用小客車共約71.5萬輛，免稅額64.46億元。

