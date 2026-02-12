照護逾半世紀 8旬婦悶死重殘兒被判刑2年半 總統發布特赦令「免刑不免罪」
先前台灣發生一起長照悲歌事件，一名8旬劉姓老婦，因面臨年老力衰，無力再照料已照護逾50年的重殘兒子，因此親手悶死兒子。該案日前定讞，劉姓老婦需服刑2年半。今（12）日總統府發布總統令，表示總統賴清德依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示以「免刑不免罪」的方式，同意特赦該名8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。
總統府發言人郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年。112年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。
郭雅慧表示，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。
郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網絡，接住每一個需要協助的家庭。
總統特赦弒癱瘓兒8旬婦 強調持續強化照顧者支持網絡
一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，遭判2年6月徒刑。這起長照悲歌引發社會高度關注，包括承審法官及立委皆建請總統特赦。賴清德總統今天(12日)依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦這名8旬婦人林劉龍子免除發監執行，這也是賴總統任內批示的首宗特赦案。 總統府發言人郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年。2023年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰、無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於今年1月16日定讞。 郭雅慧進一步說明，本案引發社會高度關注與廣泛同情，承審法官及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。 郭雅慧強調，政府將以此案為
老婦獲特赦辯護人致謝 法官：國家應有更多支持
（中央社記者謝君臨台北12日電）8旬老婦照顧癱兒逾50年，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中導致窒息死亡，一審判刑2年6月徒刑，法官並建請總統特赦，理由是這種情況非刑罰可遏止，國家應有更多社會和心理支持。
台灣史上第9次總統特赦 「免刑不免罪」盼八旬婦安心
總統賴清德批示同意，特赦八旬老婦林劉龍子免除發監執行，這成為台灣史上，總統特赦的第9案。而前總統蔡英文，也曾使用過2次赦免權，分別是獵殺野生保育類動物的布農族原住民王光祿，和挪用加菜金2800元，遭到...
8旬母悶死癱瘓兒獲特赦 陳冠安喊話賴清德：還有電鍋案清潔隊員
8旬老婦林劉龍子悶死照顧逾50年的癱瘓兒，北院一審判刑2年半，考量其情可憫，建請總統賴清德特赦，賴清德今天（12日），批示同意特赦林劉龍子。爭取參選議員的國民黨青年部前主任陳冠安喊話賴清德，也應特赦撿32元電鍋給拾荒婦人的黃姓北市清潔隊員。
塞1萬紅包悶殺腦麻兒！8旬老婦獲特赦 淚喊：讓孩子知道媽媽沒罪了
北市松山區2023年發生一起人倫慘劇，一名8旬老婦林劉龍子照顧腦麻癱瘓兒子超過50年，因自擔心未來無力照料，選擇親手結束兒子生命，一審依家暴殺人罪判處2年6月徒刑，合議庭在判決時建請總統特赦。12日總統賴清德批示「免刑不免罪」特赦；對此，林劉龍子得知後第一時間就是不斷道謝。
北檢：已送達林劉龍子特赦證明書 不發監執行
（中央社記者林長順台北12日電）總統賴清德今天批示同意特赦8旬婦人林劉龍子。台北地檢署表示，總統頒布特赦令後，法務部於下午3時許將特赦證明書送到北檢，主任檢察官梁光宗於下午4時許送達林劉龍子簽收，不予發監執行。
8旬老婦殺死重障兒 賴總統特赦免除發監執行
（中央社記者溫貴香台北12日電）總統賴清德今天依據「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦8旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府說，林劉龍子長年照料極重度身心障礙兒子，承擔照護責任逾50年，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。
長照悲歌！8旬母悶殺腦麻癱瘓兒 獲賴清德特赦
總統賴清德今（12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為該案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。
80歲老母「悶殺腦麻兒」獲賴清德特赦！李怡貞淚嘆：她已坐了50多年的牢
台北市一名80多歲林劉姓婦人照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達50多年，因擔憂自己離世後兒子沒人照顧而悶殺兒子，遭判刑2年6月定讞。總統賴清德昨（12）日在農曆年前特赦林劉姓婦人。律師李怡貞就直呼「看到這個新聞真的會想哭」，且提到賴清德特意在過年前能特赦老媽媽，真的是讓人覺得細膩的感人，淚嘆「其實老媽媽已經實際上坐了五十多年的牢了」。
殺癱瘓兒老婦下午簽收特赦令 北檢直送完成賴清德首次特赦
82歲婦人林劉龍子112年因長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為自己年事已高恐無法再照顧癱瘓兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞進兒子口中，再用口水巾摀住口鼻膠帶纏繞，讓兒子窒息死亡，法官輕判2年6月徒刑確定，賴清德總統2月12日發出特赦令，讓她免執行，本案是賴清德總統任...
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...