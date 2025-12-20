照進現實？北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」 作者驚曝1巧合

張姓逃兵作案後，台北車站地點清潔人員展開清洗作業。廖瑞祥攝



昨（12/19）日晚間，台北市發生重大隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在台北車站及中山捷運站投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊，造成多人死傷。知名漫畫家梁紹先（筆名LSS）也在臉書發文，指出此次攻擊現場與他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集中的爆炸場景十分相似，讓他感到毛骨悚然。

梁紹先在臉書粉專「LSS 毛球」發文透露，他看到新聞報導後，對比自己的漫畫情節，發現兩者在地點設置上的相似性。漫畫中爆炸發生的地點，位於台北車站M7出口到M8出口的地面區域；而實際上，嫌犯張文投擲煙霧彈的地點也恰好位於M3出口與M8出口之間的軸線上，且接近M8出口。唯一的區別在於漫畫爆炸場景發生在地面，而此次攻擊發生在地下空間。

廣告 廣告

梁紹先進一步分析，台北車站B1區域（M7至M3之間）人流相對較少，因此該區域頗為隱蔽，「適合做恐攻的準備，準備好發動恐攻的東西後，馬上就可以到人多的地方發動」，他認為，從這裡出發，嫌犯可以迅速移動到人流最密集的區域進行攻擊，而台北車站的淡水線與板南線交匯處正是最擁擠的區域，也是漫畫中選擇爆炸的地點。

對於現實與漫畫的重疊，梁紹先也忍不住震驚，不禁反思道，「莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」

網友們紛紛留言，「看來他（張文）也是有做功課的，不是盲目的鬧事」、「老師我真的擔心您某一天會被時空管理局找去問話」、「台版辛普森嗎」、「您還是考慮一下改畫財經主題吧」、「希望漫畫裡的劇情都不會發生。如果發生，希望我們都能表現的比漫畫中更好」。

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生