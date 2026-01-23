心臟健不健康，看耳朵就知道？曾有專家指出「耳垂出現一條摺痕」是心臟要出事的警訊，但這其實不是正規的診斷標準，想要預防心臟問題，隨時注意自己是不是有胸悶、呼吸困難等異樣，比單觀察耳垂重要，同時控制三高、規律運動和定期健康檢查，才是養心延壽的上上策！（編輯推薦： 25％心肌梗塞沒症狀！台大博士：舌頭2異樣是心肌梗塞高危險群 ）為什麼「耳垂有摺痕」會跟心血管疾病有關？

耳垂上不起眼的摺痕被稱為「法蘭克徵象」（Frank’s Sign），中文俗稱「冠心溝」，最早於1973年，由美國醫師法蘭克（Sanders T. Frank）在期刊《新英格蘭醫學》提出，他發現20名有耳垂摺痕的患者中，竟有19人具備至少一種冠心症的危險因子，而一項丹麥大型世代研究中也顯示，有耳垂皺褶者，出現缺血性心臟病、心肌梗塞的機率比常人還要高出9%。

為何耳垂會有摺痕？中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏說明，耳垂出現如皺紋般的摺痕，代表耳垂中富含彈性的「膠原蛋白纖維」缺血，缺血原因來自耳垂動脈萎縮、供血不足，膠原蛋白纖維減少，因此如果60歲以上的人出現耳垂摺痕，通常跟年紀大、膠原蛋白流失有關，但60歲以下的人，如果出現耳垂皺褶，可能要注意心血管疾病的可能性。

雖然有許多研究認為耳垂摺痕可能與心血管疾病（如冠心病、心肌梗塞）有關，但國健署表示，目前臨床上並無大規模研究能確切證實耳垂摺痕與心血管疾病的關係，醫師通常也不會以此作為診斷標準。換句話說，如果發現耳垂有摺痕，可以稍微注意一下健康狀況，例如有沒有胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難、心悸等，但不代表有摺痕一定是心臟問題，反過來說，就算沒有摺痕也不代表心血管就一定健康滿分。（編輯推薦： 心臟好壞4徵兆全寫在臉上！醫示警「耳朵這1條線」心臟病機率最高 ）

臉上這2處「出現紋路」也可能是心臟疾病的警鐘

不只耳垂幫助看出端倪，黃帝內經認為「心，其華在面」，指的是心臟的狀態會反映在臉上，而吳明珠中醫師也受訪表示，臉部、耳朵和舌頭都能觀察到心血管的對應點，特別是印堂和山根兩處的紋路，就容易和心血管疾病搭上關係：

印堂「懸針紋」 位於兩眉之間的縱向細紋，反映了心肺循環異常。 山根「橫向細紋」 山根處若有低陷或出現橫紋，需注意心血管問題。

擔心心血管疾病找上門？快掌握5招救心習慣

要是發現自己的耳垂有摺痕，山根和印堂也出現紋路，擔心下一秒會加入「心血管疾病預備軍」的話，不妨立刻建立良好的生活習慣來預防，而國健署也整理出遠離心臟問題的「救心行動」，從今天起就落實在日常裡吧！

控三高 高血壓、高血糖、高血脂是心臟病的元凶，建議定期量測血壓、血糖並記錄數據，若需用藥應遵醫囑，不可擅自停藥。 戒菸 據統計，戒菸1年後，罹患冠狀動脈心臟病的機率可降低5成；戒菸5年後，中風機率幾乎和常人無異，如有戒菸需求，可利用用政府提供的二代戒菸服務，遠離二手菸危害。 挑好食 飲食應以低鈉為原則，並挑選天然植物油，拒絕反式脂肪，同時應多攝取蔬果、堅果與糙米類食物，有助於預防血壓、血脂出現異常。 規律運動 每週進行5次、每次30分鐘的中度身體活動（如快走、慢跑、跳韻律舞）能有效改善各項慢性病問題，若本身沒有運動習慣，也可以從每天15分鐘開始，對健康都大有助益。 定期健康健查 善用政府提供的免費成人預防保健服務，30歲以上未滿40歲每5年一次、40～64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年一次，透過檢查BMI、腰圍、血壓、血脂等數據，及早發現異常，降低罹患心血管疾病的風險。



原文引自：照鏡子看耳垂！出現這條線「心梗風險高9％」臉上2紋路也警覺