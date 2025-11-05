照顧不再一人扛 小規模多機能夜間喘息服務減輕照顧壓力
南投縣已進入高齡化社會，民眾對長期照顧服務的需求正在迅速增加，南投縣內有多處長照機構提供小規模多機能喘息服務，能讓照顧者在夜間睡個好覺，身心放鬆減壓，縣府歡迎有需求的民眾多多利用。
小規模多機能夜間喘息服務提供生活照顧、協助沐浴、進食、服藥、活動安排、住宿及相關照顧服務。例如：失能者失能等級3級，需部分負擔金額為320元每天，臨時住宿服務時間為每日下午6點到翌日上午8點。
南投縣提供服務的單位有:財團法人南投縣私立南投仁愛之家附設私立松柏園社區長照機構、埔基醫療財團法人附設南投縣私立常樂社區式長期照顧服務機構、社團法人南投縣基督教青年會附設私立大成社區長照機構、諾貝爾健康產業有限公司附設南投縣私立諾貝爾社區長照機構、仁佑長照事業有限公司附設南投縣私立展欣社區長照機構、社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會附設南投縣私立好厝邊名間社區長照機構、南投縣私立集弘社區式長期照顧服務機構，服務區域包含13鄉鎮市。
竹山鎮陳小姐獨自照顧失智的母親，長期身心俱疲，透過照管專員及社整中心A個管員協助連結小規模多機能夜間喘息服務，終於能獲得一夜好眠，小規模多機能夜間喘息服務成為照顧家庭的得力幫手。
符合申請資格者為65歲以上失能老人、領有身心障礙證明的失能者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者，經長期照顧管理中心照顧管理專員到宅評估後，符合長照需要等級2到8級、無入住機構、有主要照顧者及照顧負荷過重的問題，就可以使用服務！
民眾如果有相關問題可洽詢全國長照服務統一專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府長期照顧管理中心專線049-2209595；也可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務【https://www.ntshb.gov.tw便民服務->線上申請->長照服務個案申請】及南投縣政府網路E櫃檯【https://eservice.nantou.gov.tw/】。（張文祿報導）
