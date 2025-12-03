照顧不孤單：長照3.0發展與合作論壇 臺東推動長照3.0促跨域整合

【記者 朱達志／台東 報導】因應高齡與失能人口快速增加，政府將正式啟動「長照3.0」政策，臺東縣衛生局並辦理《照顧不孤單：長照3.0發展與合作論壇》，集結縣內長照機構、醫療院所及相關單位，共同研商機構角色定位、跨專業合作與未來照護模式，為115年即將全面推動的長照3.0提前布局，並建立可持續的照護伙伴關係，擴大資源共享與照護成果。

臺東縣衛生局表示，明年「長照3.0」政策的啟動，將全面升級長照2.0服務體系，透過社區共融、醫療整合、智慧科技及專業復能等多元措施，打造「健康老化、在地安老、安寧善終」的整合式照護網，提升長者生活品質並減輕家庭照顧負擔。未來將持續擴增小規模多機能與日間照顧服務，使長輩能在居住地附近即可獲得復能、活動及社交支持，讓家屬照顧壓力得以降低。

同時也會加強醫療與長照的無縫接軌，包括建構在宅責任醫療網絡並推動在宅急症照顧，住院時若符合健保急性後期整合照護（PAC）條件，將由醫院與長照團隊共同規劃出院後照顧方案。長者回家後即可銜接居家照顧、日間照顧或復能服務，也可依評估轉介PAC照護，避免返家後沒有支援。服務對象已擴大至符合PAC條件的失能者與年輕型失智者，讓高風險家庭能及時獲得協助。中重度與夜間照護政策增加夜間照顧及臨時住宿床位，結合社宅及公私資源於服務不足地區布建據點，縮小城鄉差距。

在智慧科技方面，將推動居家及機構輔具租賃，依個案需求提供適當設備；日照及住宿機構導入感測及遠距科技，兼顧安全與自主生活能力，有效減輕照顧人力負荷。此外，也會持續鼓勵民眾進行預立醫療照護諮商（ACP），特定疾病且達一定年齡者可享政府提供的一生一次免費諮商，協助家庭提前討論未來醫療決策，保障善終權益。人力與專業提升部分則包括優化照顧服務員勞動條件，並透過外籍中階技術人力、志工參與及高齡再就業補足人力缺口，搭配分級派工制度以提升專業度與服務穩定性。

衛生局孫國平局長表示，長照3.0不只是政策升級，更是照顧方式的改變，希望每位長者都能在熟悉的社區中獲得完整、連續的服務，家人也能在照顧的路上不再感到孤單，真正落實「活得久，也活得好」。如家中有失能長者或照顧需求者，可撥打臺東縣長照專線1966洽詢，了解相關服務並善用社區資源，一起打造健康、安老、善終的生活環境。（照片記者朱達志翻攝）