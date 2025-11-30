照顧中風公公13年沒休過1天，只因先生一句「自己人顧才安心」：如果重來我不會這麼笨了
「女人要有屬於自己的房間，一筆屬於自己的錢，才能真正擁有創作的自由。」女性主義先驅、作家維吉尼亞・吳爾芙這句話反覆被引用傳誦。作家已經離世逾80年之後的今天，女人倘若有一筆錢，會優先讓自己有個空間，或者是將錢完全的花在自己身上嗎？
根據我的臨床工作經驗及生活觀察，答案是「多半不會」，至少在台灣的熟齡世代的女人，像我在解數學題目一樣，不會就是不會。
當熟齡女人們手頭上有一筆錢的時候，多半會攢下來或投資，或拱手奉給家庭，為兒子、女兒購屋當頭期款，讓子女出國讀書、創業，鮮少有人大大方方花在自己身上，滿足自己的想要。
媽媽總是聞聲救苦、有求必應
這個世代的熟齡女人，習慣當家庭裡的千手觀音，有求必應，當家裡的媽祖婆，聞聲救苦。公公婆婆生病要照顧，爸爸媽媽身體不好要操心，子女不成材在家啃老傷心，子女成材，無暇理會自己悵然若失也不好責難。
緊急支援就更捨我其誰，疫情前，有個朋友兒子到菲律賓馬尼拉開會，抵達當地時發現手機沒帶，一通電話向老媽求助。朋友如拍絕地救援動作片一樣，飛奔機場送過去，機票錢旅費當然是老媽自付。
老媽忙得團團轉，那另一半呢？「算了！不期、不待、不受傷害。」多次聽到熟齡的朋友，不約而同說出這「三不」。
日前應邀參加將於明年母親節上映，王希捷導演的電影《一家之主》特映，以台北中產家庭為背景，寇世勳演「種」在單人皮製沙發上的退休老爸，以一種居高臨下的態度，對鮑起靜飾演為家務事忙得像陀螺一樣團團轉的太太，動口不動手凡事批評指教。
我特別觀察身邊中年婦女的反應，看到寇世勳連個垃圾分類都不會做，一逕高談闊論，竊竊私語著「對啊！就是這副德行。」也在鮑起靜的忙、盲、茫，迷失在我是誰的困惑裡，瞥到了些許落寞悵然。
也許她們也習得「不期、不待、不受傷害」的無奈，當時忍不住這樣想。
《一家之主》劇照，融觀電影提供
永遠只出不進，愛也會耗竭
有求必應、聞聲救苦是神的能力，況且，神壇有香火環繞，來維持神聖性。凡人呢，肉身能力有限，不斷給予、不斷付出，終有虛空耗竭的時刻。一直只出不進，漸漸人會開始不滿，開始去想「我呢？ 」、「我這一生就這樣嗎？」
當有所不滿、困惑跑出來的時候，老實說，並不是愉快的過程。陷在舊有的習慣裡面，雖然痛苦但是至少熟悉的。要改變太可怕了，也會懷疑真的可行嗎？然後還有更多的情境，如那位搭飛機送手機的朋友說的，「只要孩子過得好，我就好。」
將期待放在別人的身上，注定是苦果。人除了自己之外其他人都是別人，我們沒有辦法代替別人吃東西、代替別人消化，我們無法過別人的人生。同樣地，別人也無法為了我們而活，如果硬要別人活在自己所設定的目標裡，儘管立意再好，都是情感上的勒索。
表達愛的方法，其實可以很多元
用付出來表達愛不是不好，只是如果只有犧牲奉獻這個方法，那就可惜了。愛是相互的過程，如果愛對方，就要讓對方也有表現的機會。試試看，有些事情不要主動去做，只要你不要搶著出手，到最後一定有人會去補位。
「可是我不知道自己要什麼？」沒關係啊！多半的人也答不出來自己要什麼先，但是如果妳開始覺得生活這樣有哪些不對勁，一定有讓妳不喜歡的地方，那就用刪除法，把自己不想要的地方刪除，不要繼續委屈自己。
尊重自己的需要，不要過度勉強
學習尊重自己的需要，不要過度勉強。有一位朋友照顧中風癱瘓的公公13年，這期間她沒有休過一天假，包括過年的時候。家裡的經濟不是太差，但是「孝順」的兒子說自己人照顧比較放心，責任就全落在她這媳婦身上。當公公過世後，她也因長期過勞及情緒壓抑，得了憂鬱症。
朋友很懊惱自己為什麼要那麼聽話，因為這10幾年來的付出，換來的是先生說每天看到她鬱鬱寡歡的樣子就很煩，寧可和朋友去爬山，也不想留在家看她愁眉苦臉。
「如果再來一次，我不會這麼笨了。」她恨恨地這樣說。
為自己而活，是需要練習的
但是為自己而活，是需要練習的，把重心慢慢的從應付外界，拉到滿足自己，這需要有一段探索的過程，可以怎麼做呢？
刻意留一段時間給自己，這個時間是專屬於自己的，有意識的不為他人做任何事。
習慣付出的人，剛開始把時間花在自己身上時，常會有罪惡感，覺得自己這樣會不會就是自私。提醒自己，機器需要降溫，人需要喘息。
留一個空間、留一點時間給自己
一天24小時，是1440分鐘。1440分鐘撥出60分鐘給自己不為過，如果真的挪不出60分鐘， 至少擠出10分鐘、20分鐘當自己專屬時間，練習我可以只是我，不用給別人。
在家庭內，多數的熟齡女人沒有屬於自己的空間，主臥是夫妻共用，客廳、廚房是家人共用，如果有書房多半是先生的，有的還有孝親房、客房，但是在分配上很少有一個空間專門給熟齡女人，例如說媽媽。這也意味著，在家裡她們是沒有隱私的。
不是沒有房間，但沒有自己的空間，這是許多家庭的空間分配方式，一個沒有隱私的人，是隨時會被干擾，這樣的環境，很難讓人意識到自我。
當然，不是每個人都能有屬於自己的房間，但仍然可以創造屬於自己的空間，例如，在家裡騰出一張椅子，一個角落，這個空間是專屬於自己的，把它當成結界，在這個領域妳的自由是受尊重的，請他人不要打擾妳。
如果連這個也沒有，就向外延伸，即使將公園的一角當成心靈歇腳的地方都好。
練習擁有自己的空間，練習擁有自己的時間，要談愛自己、做自己，不妨從這裡當起點。
