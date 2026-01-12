照顧偏區權益南市五區供水延管獲補助

為改善無自來水地區用水問題，臺南市政府積極爭取中央補助，一一五年度水利署「無自來水地區供水改善計畫」延管工程評比核定楠西區照興里及灣丘里北勢仔等六案供水延管工程，總工程費約二千九百五十萬元，將改善楠西、南化、新化、善化及安定等五行政區用水，全部工程預定今年底完工，統計一零八迄今共爭取自來水延管工程經費四點九億元，施作一一三案供水延管工程，八百七十戶受益。

黃偉哲市長表示，南市有山有海，部分山區因加壓站及配水池土地取得不易，自來水延管總工程經費偏高，加上有些住戶無合法房屋使用執照，無法取得水利署核定施作；為改善山區用水問題，市府除爭取中央經費並協調需求土地，陸續解決部分偏遠山區自來水延管問題，供水普及率達九十九點零六%。

經濟發展局長張婷媛說，為提升自來水普及率，市府與自來水第六區處邀相關單位實勘無自來水地區，確認費用、環境條件及評比內容，並協助民眾取得接水文件，向水利署提報評比，成功爭取到一千四百四十萬元施作「楠西區灣丘里北勢仔供水延管工程」，今年十二月前通水後將完成梅嶺風景區全線供水目標，除解決沿線各部落及遊客用水問題，亦帶動梅嶺風景區觀光產業及山區經濟發展。

蕭富仁副局長指出，市府也會持續編列「無自來水地區供水改善計畫－自來水延管工程」配合款，分擔評比案件工程經費，降低成本及提升評比排序，以期取得水利署補助推動無自來水地區延管工程，解決民眾飲水問題。

南市經發局副局長蕭富仁、自來水六區處長張煥獎說明新核定五行政區自來水延管工程，期照顧偏遠山區用水權益。（記者李嘉祥攝）