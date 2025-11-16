照顧兒童身心！賴清德宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

賴清德今下午前往台大兒童醫院出席「健康台灣深耕論壇」。總統府提供



總統賴清德上任後積極推動「健康台灣」國家願景，他今天（11/16）下午出席「健康台灣深耕論壇」時宣布，衛福部將成立「兒童及家庭署」，有兒童專責單位來照顧兒童身心健康發展。

賴清德今下午前往台大兒童醫院出席「健康台灣深耕論壇」。賴清德在致詞時提及兒童相關政策，宣布今年到2028年將持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，4年預計投入135.6億元，提升兒童醫療照顧量能、促進人才留任，今年還編列27億元建立全國三層級兒童醫療體系，由全國8家核心醫院專責重難罕症，並且輔助27家重症醫院整合周產期及急重症支援，提供產前急診到加護病房的連貫性服務。

賴清德指出，政府也推動幼兒專責醫師制度，截至今年9月已有超過2500位醫師，近1200家醫療院所參與，照顧超過26.8萬名3歲以下兒童，照顧涵蓋率達65%，希望讓更多的孩子能夠獲得連續性且穩定性的健康照顧 。

賴清德也說，衛福部、健保署特別挹注兒童醫療照顧量，為0到6歲兒童照顧額外匡列健保249億元，「這是相當罕見、相當特別」。

賴清德說明，健保從去年到今年共挹注8.57億元，調升兒童或兒科專科醫師健保支付，包含兒童重症住院支付，低度、中度、高度生物等效劑量的質子放射治療等，預估每年有100名兒童癌症患者受惠，今年年底預計再推出兒童兒科病房和加護病房住院診察費都會增加，明年1月實施，其他包括兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等都會來加強投入資源。

賴清德表示，同時提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵，截至今年4月累計獎勵231位住院醫師、149位研修醫師，希望制度發揮效果。

另外，賴清德認為，兒童心理健康非常重要，心理健康部分，政府補助約1億3千萬元，推動佈建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫，目前台大兒童醫院及台中榮總都設立兒童心智病房共21床，讓孩子身心健康能獲得更加完整的照顧。

賴清德提及，中華民國兒童健康推動聯盟榮譽理事長呂鴻基，在他擔任行政院長、副總統時都前來拜訪，但他當上總統後，就不讓呂鴻基拜訪，他說「已經夠了，因為我當總統，我可以來推動了」，經過幾年，他已清楚了解對方的心聲，也完全贊同。

他宣佈，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，有兒童專責單位來照顧兒童身心健康發展，回報呂鴻基多年來的奔走。

呂鴻基為中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長，同時也是中華民國心臟病兒童基金會創辦人，被譽為「台灣兒童心臟學之父」，他長期為兒童權益奔走，也是催生台大兒童醫院的關鍵人物。

