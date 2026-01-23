照顧公公挨酸「家庭沒有愛」！洪詩首露面落淚：他們給我很多愛

洪詩首度露面談及「孝道外包」爭議。（圖／東森娛樂）





女星洪詩是女團「Popu Lady」成員之一，2023年與演員李運慶結婚，婚後育有2女，一家四口幸福美滿，豈料，近日李運慶哥哥在社群發文提洪詩在婚前就協助照顧失智公公，「把屎把尿」毫無怨言，引發外界質疑李運慶一家「孝道外包」。對此，洪詩今（23）日出席活動回應此事，也是爭議後首度露面。

洪詩透露，起初在看到新聞時並沒有太多想法便直接滑掉，沒想到後續被討論的很熱烈，甚至不少好友都前來關心，被問及李運慶在社群上反擊網友一事，她則心疼表示：「我覺得他真的太累了，因為他在拍戲很少有睡覺的時間，我覺得那是一個比較急於保護的心態，所以可能會出現比較情緒成分去表達」。她也透露大伯在事發後有親自向她道歉，「我知道他不是那個意思，的確文字滿容易讓人家誤會的。」

廣告 廣告

洪詩心疼父母遭到波及。（圖／東森娛樂）

洪詩心疼父母遭到波及。（圖／東森娛樂）

洪詩在過程中突然哽咽，坦言事發後有看到網路上各式各樣的評論，自己的家人也有在群組關心她，她也趁機詢問媽媽的看法，媽媽表示確實會感到心疼、捨不得，「但覺得這是一個人之常情，你不可能看到一個需要照顧的長輩可是都不理他」，洪詩也透露，自己出道至今已經習慣面對不同的聲音，但當評論攻擊到家人時，還是會深受影響，「我比較心疼我爸爸媽媽，不知道他們看到會是什麼樣的感受，但他們是給我很多愛。」

對於外界質疑她無私照顧公公是來自「沒有愛的家庭」，洪詩也直言：「為什麼願意付出愛的人一定是缺愛的？其實我不覺得是這樣子，他可以是充滿愛的去分享愛。」她也澄清表示，其實大部分工作都是老公李運慶在做，自己只是想要主動幫忙分擔一些，並非外界所言的那樣，目前公公也有固定的看護照顧，至於網友議論「嫁不嫁的好」，洪詩則反擊：「我能夠嫁給他是很開心的一件事。 」



【更多東森娛樂報導】

●照顧失智公公被指「孝道外包」 洪詩：不是偉大只是愛屋及烏

●李運慶一家挨轟「把洪詩當傭」 陳沂批：管太多！

●極限攀登101倒數3天 賈永婕嚴正提醒勿做2件事

