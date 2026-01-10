照顧協會理長事對兩名女員工伸狼爪 賠六十五萬元獲緩刑

圖高市某照顧協會曾姓理事長對兩名女員工伸狼爪，賠六十五萬元，獲雄院判緩刑。（資料照）

高市某照顧協會曾姓理事長和員工聚餐，竟把兩名女員工當坐檯小姐，左擁右抱還捏胸部，遭兩女提告。雄院審結，認為曾男賠六十五萬元取得和解，依強制猥褻罪各判刑七月和八月，並宣告緩刑三年。可上訴。

判決指出，一一三年六月十八日傍晚，曾男帶著員工到高市某KTV聚餐，酒酣耳熱之際，曾男先叫廿一歲的小美（化名）坐在他右邊後，伸出鹹豬手環繞小美的肩膀、腰部，再往下游移，並把右手放到胸部，隔著衣服搓揉，小美趕緊起身。

不料曾男還不過癮，又叫十九歲小玉（化名）也來他旁邊，並直接把手探入小玉的衣服裡觸摸胸部，事後兩女不甘受辱報警提告。

雄院審理時，曾男趕緊各付五十萬和十五萬元和兩女達成和解，法官認為，曾男酒後不思控制其情慾衝動，分別對兩女做出強制猥褻及性騷擾行為，但考量雙方已和解，依強制猥褻罪各判刑七月和八月，緩刑3年，另提供二百四十小時義務勞務，及接受有關性別平等相關法治教育課程廿小時。